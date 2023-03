L’aveva fatta grossa Sonia Bruganelli al GF Vip 7 e stavolta si è dovuta scusare. L’opinionista è stata costretta a scusarsi per via del suo atteggiamento della precedente puntata del reality. Il primo a mettere i puntini sulle i è stato il padrone di casa Alfonso Signorini che a tutti i concorrenti presenti nella Casa di Cinecittà ha chiesto di fare attenzione ai modi e agli atteggiamenti aggressivi.

A quel punto la moglie di Bonolis non si è potuta tirare indietro e anche lei ha fatto ammenda. Sembra tra l’altro che persino Pier Silvio Berlusconi non abbia molto gradito quanto accaduto nella puntata di giovedì 2 marzo e sembra essersi lamentato con il conduttore. Signorini a quel punto ha aperto la diretta e ha fatto sapere ai vipponi che c’è un certo malcontento da parte dell’editore del programma e dei piani alti di Mediaset. Il motivo? “Atteggiamento aggressivo e contenuti poco maturi”.

Sonia Bruganelli al GF Vip 7: le scuse in diretta

E Signorini ancora: “Eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5. L’editore del programma e i piani alti di Mediaset oggi chiedono a tutti loro di chiedere scusa al pubblico perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo”. A quel punto Sonia prende la parola e si scusa con Micol Incorvaia e Giaele De Donà: “Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguardo. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze”.

E ancora: “Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”. Poco dopo Alfonso ha concluso chiedendo ai gieffini di essere loro stessi, ma che vuol dire? Nessuno lo sa, in pratica sono gli stessi autori, con la complicità della diretta e delle opinioniste in studio a creare malumori, tensioni, poi sono gli stessi a lamentarsi che il programma ha toccato un livello di trash che non piace ai piani alti di Mediaset.

Sonia Bruganelli che chiede scusa a qualcuno: storia del programma#gfvippic.twitter.com/kc6ZcTbXLH — Paola. (@Iperborea_) March 6, 2023

Di due, una. Quelle di Signorini e Bruganelli sembrano lacrime di coccodrillo, visto che sono proprio loro gli artefici di ogni dinamica all’interno della casa. E non basta chiaramente puntare il dito contro i “reclusi”, in fondo non hanno altro da fare che sviluppare gli input degli autori.

