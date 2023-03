La puntata del GF Vip 7 di ieri lunedì 6 marzo è destinata a lasciare il segno, sarà ricordata come quella in cui è stata nominata la prima finalista Alfonso Signorini ha cambiato le carte in tavola e girato il timone della nave spinta da un vento trash. Signorini, per diretta imposizione di Pier Silvio Berlusconi, non ha avuto mezzi termini. Daniele Dal Moro si è scusato da parte di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip: “Chiedo scusa a nome mio e a nome di tutti, per atteggiamenti aggressivi, modi e toni sbagliati, che non sono mai giustificabili anche se siamo qui da tanto tempo”.



Anche Sonia Bruganelli si è scusata per come si è rivolta a Giaele De Donà e Micol Incorvaia: “Sono d’accordo con te anche per quanto mi riguarda. La mia vena, la volta scorsa, forse ha esagerato anche nei confronti delle due ragazze. Nella comunicazione è importante quello che si dice, ma anche la modalità in cui si dice. Purtroppo mi è partito l’embolo, mi sono lasciata condizionare e non avrei dovuto per il lavoro che faccio in questo momento. Mi dispiace per Micol che è rimasta molto male e anche per Giaele”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli è la prima finalista del programma



Decine i commenti che hanno accompagnato la decisione. “Alfonso e Sonia sono stati scandalosi!!!!!! Altro ke i concorrenti!! Mai visto presentatore e opinionista piú irrispettosi verso il pubblico da casa!! Prendetevi le vostre responsabilità senza rivolgervi ai concorrenti ke sono kiusi da mesi in casa!!! Mai successo”. Tra i bersagli non solo il conduttore e il suo staff ma anche alcuni concorrenti in particolare.



Un su tutti: Edoardo Donnamaria. “Ma a chi volete intortare siete solo fenomeno da baraccone. Donnamaria doveva essere squalificato già mesi fa x la sua maleducazione e volgarità ancora fino a ieri con l’uscita sul gioco del sacco.. Ma fate schifo.! Il gf peggiore di tutta la storia. Donnamaria resterà sempre e solo un piccolo PORCO”. Intanto ieri sera è stato proclamato il primo finalista.

Il pubblico ha quindi deciso che… Oriana è IN FINALE! #GFVIP pic.twitter.com/xcLpID5JSH — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023



Quando ormai il programma viaggiava verso la chiusura era arrivata la busta del verdetto: Oriana è la prima finalista del GF Vip 7. La notizia ha accesso la modella venezuelana, al centro di tante polemiche in questi mesi, che si è imposta con il 28,3%, Tavassi 26,5%, Antonella 24,2%, Nikita 17,7%, Micol 1,2%, Andrea 1,1% e Davide 1%.