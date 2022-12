Ancora bufera su Katia Ricciarelli al GF Vip 7, stavolta contro la soprano tuona Manila Nazzaro. Tutto risale ancora una volta all’esibizione canora. Così mentre a Oggi è un altro giorno Katia ha raccontato aspetti della sua vita privata. “Maternità? Ho il rimpianto di non averci provato prima. Io volevo essere libera quando ero giovane perché avere un figlio e portare avanti una carriera così era difficile. Ci ho provato dopo, tardi e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti”, ha detto a Serena Bortone.



E ancora su Pippo Baudo: “Il nostro è stato un matrimonio bellissimo. Oggi c’è grande affetto e spero che per lui sia la stessa cosa altrimenti sarebbe un peccato. Oggi ci sentiamo per gli auguri”. Tornado all’esibizione al GF Vip 7 . Per chi non avesse visto Katia Ricciarelli è entrata all’improvviso, facendo una sorpresa a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ma anche ai concorrenti del GF Vip.

Peccato però che la performance artistica non sia stata accolta positivamente, infatti quando ha cantato l’Ave Maria di Schubert in tanti si sono resi conto che aveva cantato in maniera non esaltante. Questo sarebbe stato il minore dei problemi. Sì perché un’ex gieffina ha sparato a zero contro Katia Ricciarelli. Si tratta di Manila Nazzaro, con i quali i rapporti non sono mai stati morbidi.



“Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera, è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno (il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro)”. Inoltre non ha gradito che abbiano dato spazio a una persona che nella Casa ha dimostrato di avere spesso troppa cattiveria nei confronti di altri concorrenti”, ha detto a Pipol.



E ancora: “A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”. Non proprio accuse leggere per la soprano.