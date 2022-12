Bestemmie e imprecazioni non sono mancate anche in questa edizione del Grande Fratello Vip. Arrivati alla settimana edizione con i concorrenti famosi, anche quest’anno è scoppiato il caso bestemmie e il primo a farne le spese è stato Riccardo Fogli. Un vero record, perché il cantante è stato squalificato a sole 12 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

“Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli. Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”, l’annuncio arrivato dalla pagina ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Bestemmia al GF Vip 7, scoppia il caso Edoardo Donnamaria

Riccardo Fogli è entrato nella tarda serata di lunedì 12 dicembre ed è uscito la mattina di martedì 13 dicembre a causa di una bestemmia. Gli inquilini della casa sono stati informati con un comunicato ufficiale letto da Wilma Goich: “Questa mattina purtroppo ha pronunciato un’espressione blasfema e gravemente offensiva Per questa ragione Riccardo Fogli è stato squalificato e ha dovuto abbandonare la Casa“. Sconvolti i concorrenti, che all’inizio pensavano si trattasse di uno scherzo.

In questa edizione del Grande Fratello Vip il tema bestemmie era stato già affrontato ma nessun concorrente era mai stato squalificato. Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez non sono stati ritenuti responsabili dopo aver assicurato tutte le verifiche del caso. Diverso il discorso per i concorrenti delle passate edizioni – Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Filippo Nardi -immediatamente squalificati dopo le imprecazioni pronunciate nella casa.

A proposito di Riccardo Fogli. Ma anche questa di Edoardo Donnamaria mi pare una bestemmia.😏😏 #GFvip @GrandeFratello pic.twitter.com/S3JcGXZsJt — Nicola Pisu Fanpage❤️ (@BettelliMaria) December 14, 2022

Alla luce dell’uscita di scena di Riccardo Fogli, tantissimi utenti di Twitter si sono scagliati contro gli autori del GF Vip 7 ripubblicando un video in cui Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato. Il video è tornato virale e secondo molti utenti la bestemmia si sentirebbe forte e chiara.