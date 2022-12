Martedì 13 dicembre Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip 7. “Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli. Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

La decisione del GF Vip 7 è arrivata a seguito della visione di un video che riprendeva il cantante nelle ore successive l’ingresso nella casa. Riccardo Fogli era intento in una chiacchierata con alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e si è lasciato sfuggire una bestemmia.

Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip, la reazione dei concorrenti

Il pubblico se n’è accorto e in pochissimo tempo il filmato con la parola incriminata è diventato virale sui social, con la richiesta di squalifica. E così è stato, dopo aver visionato il filmato, gli autori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare altro che comunicare al concorrente di dover abbandonare la casa. Riccardo Fogli è stato quindi prelevato e portato via.

Incredulità nella casa del GF Vip 7. I concorrenti si sono chiesti che fine avesse fatto Riccardo Fogli, per poi scoprire della squalifica. Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi sono stati richiamati in confessionale per consegnare il comunicato da leggere agli altri inquilini. “Questa mattina purtroppo ha pronunciato un’espressione blasfema e gravemente offensiva – l’annuncio letto da Wilma Goich – Per questa ragione Riccardo Fogli è stato squalificato e ha dovuto abbandonare la Casa“.

I vipponi scoprono della squalifica di Riccardo Fogli. #GFVIP pic.twitter.com/dVNKXKapZr — trashtvstellare (@tvstellare) December 13, 2022

Appresa la notizia della squalifica di Riccardo Fogli, gli inquilini sono rimasti senza parole. Letteralmente sconvolti, alcuni hanno chiesto se si trattasse di uno scherzo. “Per qualsiasi domanda, precisazione, richiesta, al Grande Fratello in confessionale. Non è uno scherzo. Se volete commentare, commentate col Grande Fratello”, ha detto Wilma Goich e Charlie Gnocchi.