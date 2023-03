“Ora ve lo dico io…”. Giulia Salemi devasta Antonella Fiordelisi, cosa è saltato fuori dopo la puntata del GF Vip

Giulia Salemi massacra Antonella Fiordelisi. Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 7 e i telespettatori hanno assistito all’ennesimo confronto tra l’ex schermitrice e Micol Incorvaia. Eliminata dalla casa la scorsa settimana dopo un appello lanciato dalla madre, la Fiordelisi è rientrata in casa per un faccia a faccia con l’acerrima nemica.

“Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa”, le parole di Antonella Fiordelisi a una sconcertata Micol Incorvaia che ascoltava le parole dell’ex concorrente del GF Vip 7.

GF Vip 7, Giulia Salemi contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha proseguito il suo confronto: “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra”.

L’ex concorrente del GF Vip 7 ha rivelato a Micol di essere stata defollowata da Edoardo Donnamaria: Io ho sempre giocato singolarmente. Devi sapere che una volta uscito, Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi”. Poi ha accusato Mico di essere gelosa perché la sua storia non è andata bene. Una Micol Incorvaia ha risposto sconcertata.

“Credimi che stai facendo una pessima figura. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione e dice ‘sei gelosa di me perché non piacevi abbastanza a Edoardo’. Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di quello che un carro di buoi“, le parole di Micol al GF Vip 7.

Sul caso è intervenuta anche Giulia Salemi, che al GF Vip 7 è la voce del popolo. Dopo il confronto tra Antonella e Micol, la Salemi ha massacrato la Fiordelisi: “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”, ha detto ricevendo il plauso del pubblico social.