Al GF Vip 7 Giaele De Donà è una delle grandi protagoniste, ma ha vissuto e sta vivendo momenti non sempre esaltanti. Adesso l’attacco nei suoi confronti è arrivato dall’esterno del reality show di Canale 5, da parte tra l’altro di una persona molto vicina a lei. Non sarà certamente entusiasta di questa notizia la vippona, che potrebbe essere informata dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata del 9 gennaio. Parole che hanno sorpreso anche i fan della modella e fashion blogger.

Una vera e propria dichiarazione bomba contro la concorrente del GF Vip 7, Giaele De Donà. Giorni fa la donna si è lasciata andare ad una previsione su Daniele e Nicole Murgia: “Secondo me finirete insieme. Ti dico, secondo me, è questione di tempo, perché è un ragazzo serio, bravo e ho molta stima di Daniele. È uno che ha bisogno del suo tempo, però poi si lascerà andare. Altrimenti non si sarebbe nemmeno alzato per venire a baciarti, se ne sarebbe andato. E anche Luca e Oriana”.

GF Vip 7, Giaele De Donà attaccata dal fratello

A criticare fuori dal GF Vip 7 Giaele De Donà è stato suo fratello Matthias, che ha tirato in ballo anche il marito della giovane, Bradford Beck. Si è parlato tanto del loro matrimonio aperto, anche se non sono mancate le polemiche per la sua vicinanza estrema ad Antonino Spinalbese, verificatasi tempo fa. Lei si è più volte pentita dei suoi atteggiamenti e ha temuto che potessero naufragare le loro nozze. Ma vediamo cosa ha rivelato lui al programma radio Turchesando, al presentatore Turchese Baracchi.

Matthias De Donà ha esclamato sulla sorella Giaele: “Penso che lei e suo marito sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente non lo sta facendo. So che comunque si fa vedere per com’è, è una ragazza sveglia. Mia sorella con Taylor Mega? Non so cosa fosse successo, ma erano tornate da una serata più brille del solito ed è successo quello che è successo. Comunque tranne qualche piccolo aiuto, Brad ci mantiene con la sua forza, la sua energia. E fa sentire mia madre forte come non mai”.

Infine, il fratello di Giaele De Donà ha detto su Bradford Beck: “Non so perché mia sorella ha detto determinate cose sulla famiglia e suo marito, l’ho vista un po’ scombussolata”. Tra l’altro, il concorrente del reality Summer Job di Netflix ha recentemente fatto coming out.