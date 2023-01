GF Vip 7, non si fermano i colpi di scena: Giaele De Donà si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione su Daniele Dal Moro. Daniele che nei giorni scorsi aveva fatto parlare per la sua dedica strappalacrime alla ex storica Martina Nasoni. Come molti ricordano Daniele e Martina hanno partecipato insieme all’edizione 16 del Grande Fratello, la versione Nip. I due si sono conosciuti e hanno iniziato una liaison tra alti e bassi. Poi lei ha anche vinto quell’edizione.



Una volta lasciato il programma i due hanno tentato di far funzionare la relazione tornando alla vita di tutti i giorni. Tuttavia le cose non sono andate come speravano e la storia è arrivata al capolinea. “Voglio fare una dedica ad una mia amica che ha fatto un percorso qua con me bellissimo, la mia amica cuore di latta (Martina Nasoni ndr)” queste le parole pronunciate dal gieffino.

GF Vip 7, Giaele De Donà sicura: Daniele e Nicole presto insieme



A spiegare le ragioni della fine della storia era stata Martina. “Tra me e lui è finita perché litigavamo molto. Io ho un carattere forte, lui pure. Adesso Daniele lo vedete abbastanza pacato, però anche lui ha un bel caratterino. Diciamo che non ci prendevamo molto sotto questo aspetto caratteriale”. Ora però Daniele sarebbe pronto ad un nuovo amore.



Almeno così pensa Giaele. Durante una delle ultime chiacchierate si è lasciata andare ad una previsione su Daniele e Nicole Murgia: “Secondo me finirete insieme. Ti dico, secondo me, è questione di tempo, perché è un ragazzo serio, bravo e ho molta stima di Daniele. È uno che ha bisogno del suo tempo, però poi si lascerà andare (…) Altrimenti non si sarebbe nemmeno alzato per venire a baciarti, se ne sarebbe andato”.



Le profezie non sono finite qui. “Anche Luca e Oriana. Onestini che non viene a giocare è per fare un attimo vedere che non vuole, ma era ovvio che si volessero baciare”, ha detto Giaele De Donà, facendo intuire che la prossima coppia potrebbe essere l’ex tronista bolognese e la soubrette venezuelana classe 1992.