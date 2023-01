Rivelazione clamorose sul GF Vip 7 da parte di un concorrente, che ha parlato di chiusura del programma. Sì, avete capito proprio bene: c’è il serio rischio, secondo lui, che possano esserci complicazioni per il reality show con la produzione costretta a prendere la decisione più drastica possibile. C’è stato un dialogo tra i due vipponi riguardante un tema molto delicato e qui è emersa la possibilità che si possano chiudere i battenti. Anche se da parte di Alfonso Signorini non sono arrivate dichiarazioni ufficiali.

Prima di dirvi tutto sul GF Vip 7 e il rischio di chiusura del programma in questione, nella serata di lunedì 2 gennaio c’è stato il ritiro ufficiale dal gioco di Patrizia Rossetti: “Ho fatto delle analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire”.

GF Vip 7 e rischio chiusura programma: cosa è emerso

Ovviamente sul web non si è fatto altro che soffermarsi su alcune parole, proferite da un vippone, che hanno gettato ombre sul futuro del GF Vip 7. Davvero c’è il rischio chiusura del programma? Questo quanto svelato da lui, mentre si stava discutendo della situazione legata ad Antonino Spinalbese, che ha lasciato temporaneamente la casa per andare in ospedale: “Antonino dopo l’ospedale farà una quarantena, se loro contano come quarantena il suo ricovero? Ma no ragazzi, deve farla aggiuntiva”.

A parlare è stato Daniele Dal Moro con Onestini, come riportato dal sito Biccy, che ha aggiunto altre sue dichiarazioni: “Non è nemmeno più di cinque giorni come prima, dopo che è arrivato il Covid il mese scorso hanno fatto diventare la quarantena di sette giorni e i nuovi ne hanno fatto sette. Vai a chiederlo e te lo dicono, altrimenti rischiano che salti il programma. Se si ammalano altri e poi tre-quattro del cast è positivo, è la fine. Non corrono il rischio che il Covid torni e se torna è un disastro. Le cose sono cambiate e hanno allungato”.

Dani parlando con gli altri delle quarantene dei nuovi: "Dopo quello che è successo non c'è il rischio che rientri il covid. Qui salta il programma se si ammalano 3-4 persone!"



Sperando abbia ragione #gfvip — • Antartide nella Valle • 🦋🏳️‍🌈 (@amikim611) January 3, 2023

Quindi, Dal Moro ha posto l’accento sulla problematica relativa al coronavirus, con la produzione che starebbe facendo l’impossibile pur di evitare che possano esserci altri contagi che potrebbero mettere seriamente a rischio la prosecuzione della trasmissione Mediaset.