Adesso rischia di mettersi male l’esperienza al GF Vip 7 di Gegia. Lei ancora non lo sa, ma fuori dalla Casa più spiata d’Italia è stata annunciata una notizia davvero negativa sul suo conto. Non è da escludere a questo punto che il conduttore Alfonso Signorini ne parli giovedì 6 ottobre, in occasione della prossima puntata in diretta. Gli strascichi legati all’uscita di Marco Bellavia, che non ha ricevuto un bel trattamento da parte degli altri concorrenti, si fanno sentire e si faranno probabilmente sentire ancora a lungo.

Una delle concorrenti del GF Vip 7 sotto accusa è stata proprio Gegia, che è stata spedita al televoto flash dalla produzione del reality show come punizione. Insieme a lei anche Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, con quest’ultimo che è stato eliminato dal pubblico. Ma ha rischiato grosso anche la stessa comica, visto che aveva ricevuto solamente il 4% delle preferenze rispetto al 3% del costumista. E ora si sta abbattendo una nuova mannaia su di lei e la situazione rischia di sfuggirle di mano.

GF Vip 7, su Gegia aperta un’istruttoria dall’Ordine degli Psicologi

Una bufera sulla concorrente del GF Vip 7, con Gegia ancora all’oscuro di tutta una vicenda che sta assumendo contorni sempre più delicati. Il sito Biccy ha ricordato alcune parole proferite dalla donna sul caso Marco Bellavia: “Ragazzi ma questo qui è pazzo, matto è proprio malato. Statte zitto, ascolta me, non parlare. Ora non c’ho voglia di farti da psicologa. Ho fame non mi importa nulla di sapere che hai avuto! Su stai zitto oggi Marco dai. Io ti do un consiglio da psicologa e amica, non parlare che peggiori le cose adesso”.

In particolare, a rilanciare la pessima notizia su Gegia è stata l’agenza Dire, che ha fatto sapere di aver appreso dell’apertura di un’istruttoria da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, dove è iscritta nell’albo l’attrice. Questa la comunicazione ufficiale dell’Ordine professionale: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede vari mesi, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, verrà sicuramente affrontato”.

Biccy ha anche ricordato che molti utenti e anche Veronica Satti avevano contattato l’Ordine degli Psicologi del Lazio con l’intento di far punire Gegia: “Ci stiamo muovendo. Insieme ad altre persone che si occupano di salute mentale, stiamo facendo un esposto all’Ordine degli Psicologi del Lazio per radiarla dall’albo”.