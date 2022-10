Al GF Vip 7 si è parlato di Gegia e del suo fidanzato, originario della Turchia e che si chiama Mehmet. Nell’ultimo periodo l’argomento è finito in secondo piano, dopo il clamore mediatico causato dalla vicenda legata a Marco Bellavia. Ma a soffermarsi nuovamente sul tema è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol e ha svelato la sua verità sul presunto partner della comica. Parole molto forti, che sono destinate a riaprire delle polemiche.

A proposito del GF Vip e di Gegia, prima di parlarvi del suo fidanzato turco, lei ha affermato sull’ex gieffino Bellavia, parlando con Antonella Fiordelisi: “Madonna mia ma cosa vuoi da me? Tu cerchi proprio la lite. Io l’ho detto già cosa penso. Come mai ho pianto per Ciacci e non per Marco? Adesso te lo dico allora. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto nulla di Marco e sono una str**za! Basta, questa è la verità”. E ovviamente gli utenti sono esplosi di rabbia sui social network.

GF Vip 7, Gegia e il fidanzato turco: la verità di Deianira Marzano

In tanti hanno ipotizzato che la storia legata a Mehmet possa essere simile a quella di Mark Caltagirone, il partner falso di Pamela Prati, la quale è stata ingannata. E al GF Vip 7 Gegia ha tirato fuori questa storia sul fidanzato e i dubbi sono stati tanti. Ora, la Marzano ha esclamato a Casa Pipol: “Io per curiosità ho fatto contattare questo Mehmet da una mia amica e questo le ha dato anche il numero di telefono. Ma questo qua ha fatto anche il classista perché ha detto ‘eh, un sacco di italiane mi stanno contattando, io sono stufo di questo gioco!’”.

Poi Deianira Marzano ha aggiunto: “Poi le ha detto ancora in inglese ‘un sacco di italiane mi contattano e mi fanno domande, io sono stufo!’. Ma io vorrei dire a questo Mehmet, intanto il numero di telefono glielo hai dato. Allora come lo hai dato a questa mia amica, pure a Gegia forse la stai prendendo in giro. Questa persona dalla fotografia è una fotografia alla Mark Caltagirone. Dalla mia esperienza social mi dà l’idea di essere un fake, vuole spillare qualcosa alle donne”. Vedremo se si scoprirà altro.

Queste erano state le rivelazioni di Gegia su Mehmet: “Prima di conoscere Mehmet ero sola da 11 anni. Pensavo solo a mio padre, a mio padre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Ha un viso bellissimo, angelico”.