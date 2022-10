Polemica su Gegia e le sua parole al GF Vip 7 sul caso Marco Bellavia. Il concorrente si è ritirato dal reality sabato scorso. Nella puntata di lunedì 3 ottobre Alfonso Signorini ha dato ampio spazio alla vicenda, definita “bruttissima pagina di tv”, che ha visto indifferenza da parte di gran parte degli inquilini della Casa di fronte a un malessere dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Il caso è montato sul web e durante la puntata in diretta il conduttore non ha potuto fare altro che prendere dei provvedimenti contro alcuni dei concorrenti di questa edizione, ritenuta da molti telespettatori la peggiore di tutte. A causa delle pesanti parole rivolte a Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è stata squalificata.

Polemica su Gegia al GF Vip 7 per le parole su Marco Bellavia

A pagarne le spese anche Giovanni Ciacci. L’esperto di moda e costumista con un passato a Detto Fatto e su Mediaset come opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso, è finito al televoto flash con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia, ha dovuto abbandonare la casa tra le polemiche e gli insulti del web e di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Ora monta la polemica su Gegia, una delle concorrenti più criticate per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Non contenta della strigliata di Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 3 ottobre, anche oggi la vippona si è scagliata nuovamente contro l’ex concorrente e Antonella Fiordelisi, l’unica insieme a George a essersi preoccupata per il conduttore.

“La cosa ancora più grave è che si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci, ma poi non si è messa a piangere per tutte le cattiverie che ha detto a Marco. Non ci avrò mai nulla a che fare con Gegia, è una persone che deve stare lontano da me”



Antonella CHAPEAU. #gfvip pic.twitter.com/k5GnQOgqqB — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 5, 2022

“Come mai non sei sembrata dispiaciuta e non hai versato una lacrima per Marco e invece sei crollata per Ciacci?”, ha chiesto questa mattina Antonella a Gegia. “Madonna mia ma cosa vuoi da me? Tu cerchi proprio la lite. Io l’ho detto già cosa penso. Come mai ho pianto per Ciacci e non per Marco? Adesso te lo dico allora. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto nulla di Marco e sono una str**za! Basta questa è la verità”, le parole di Gegia che hanno scatenato una nuova polemica sui social.