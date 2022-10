Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è stata una delle poche ad aiutare Marco Bellavia, prima che quest’ultimo decidesse di andare via a causa dei suoi problemi psicologici che sono stati amplificati dal comportamento inadeguato tenuto da molti concorrenti. E ora è venuta fuori una scoperta importante sul conto della gieffina. E in primis sono stati gli utenti a sottolineare questo aspetto, che sta diventando sempre più rilevante ogni ora che passa. E probabilmente per lei la situazione non muterà nemmeno in futuro.

Nel corso del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è anche rimasta coinvolta in un incidente hot. La giovane si è letteralmente lanciata su Edoardo Donnamaria, sdraiato lì accanto a lei. Voleva probabilmente fare altro, fatto sta che la ‘rovinosa’ caduta sul corpo del collega ha determinato la perdita del reggiseno. Attimo di panico per lei che, tra risate e imbarazzo, non è riuscita più a muoversi. A quel punto Edoardo Donnamaria l’ha invitata a non muoversi di lì, cercando di correre ai ripari e sistemare il reggiseno che si era totalmente slacciato.

Leggi anche: “Gli autori stanno provando a trattenerla”: pronta ad abbandonare il GF Vip 7





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi considerata già la vincitrice dal web

E si tratta di una notizia veramente positiva quella che è emersa fuori dal GF Vip 7 e che riguarda Antonella Fiordelisi. Il supporto dato a Marco Bellavia e anche le lacrime sincere versate nell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini hanno convinto praticamente tutti. Nonostante sia una delle più giovani nel programma, la sua umanità e la sua capacità di comprensione hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Che ora è certo di una cosa e c’è anche qualcun altro a pensarla ora allo stesso modo.

Il popolo del web è entusiasta del percorso fin qui fatto al GF Vip 7 da Antonella Fiordelisi e lo ha fatto notare con i tantissimi commenti, apparsi sui social network. Per la maggioranza è da considerarsi già la vincitrice morale e anche possibile trionfatrice reale del programma di Canale 5. E nelle ultime ore si è anche saputo, come rivelato dal sito Il Sussidiario, che pure i bookmaker la danno come una delle principali favorite al successo. Infatti, è balzata al secondo posto e c’è solamente un ostacolo davanti a sé.

Stando ai bookmaker, al primo posto come favorita c’è Carolina Marconi, quotata a 2,50. Ma subito dopo c’è Antonella Fiordelisi, che è in seconda posizione a 3,50. Dopo troviamo invece a 6 Luca Salatino ed Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda gli sfavoriti, a 50 ci sono Sara Manfuso e Sofia Giaele De Donà e a 60 Attilio Romita.