Polemiche al GF Vip 7 per Edoardo Donnamaria, autore di un gesto considerato brutto. Il video è stato ripreso ovviamente dalle telecamere del reality show di Alfonso Signorini, che nella serata del 17 dicembre condurrà una nuova puntata in diretta. Ormai avrete sicuramente saputo che lui ed Antonella Fiordelisi sono arrivati ai ferri corti e la conoscenza approfondita sembra essersi interrotta per sempre. Ma ora questo nuovo comportamento del gieffino gli ha causato critiche molto aspre.

Nella casa del GF Vip 7 Edoardo Donnamaria se l’è presa con la regia del programma. E non sappiamo se successivamente sia stato convocato in confessionale per un richiamo ufficiale o se lo stesso conduttore ne discuterà durante l’appuntamento su Canale 5. Donnamaria è comunque anche scoppiato a piangere per Antonella: “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria fa un gesto choc contro la regia

Quando nella casa del GF Vip 7 si è concretizzata la fine del rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, il vippone era evidentemente deluso e arrabbiato. Ma nessuno poteva attendersi quel gesto scioccante contro gli autori della trasmissione di Canale 5. Ha anche usato delle parole molto forti, che hanno fatto discutere parecchio. E gli utenti hanno invaso Twitter, dove hanno preso di mira il volto di Forum. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle ultime ore.

Donnamaria ha esclamato: “Ca*** vuoi te, mort*** tua”. Ce l’aveva in particolare con una telecamera del GF Vip 7, che stava indugiando su di lui in quel suo momento triste. E ha anche tirato qualcosa contro, anche se non si è capito esattamente quale fosse l’oggetto. Come detto poc’anzi, il web ha protestato vivacemente contro il concorrente, invitato a cambiare atteggiamento nella casa più spiata d’Italia. Un momento sicuramente non semplice per lui, che rischia di perdere i consensi del pubblico.

Ma Edoardo.D che vede la telecamera su di lui e dice "cazzo vuoi te", gli lancia qualcosa e dice "mortacci tua" 💀#gfvip

Questi alcuni commenti degli utenti contro Edoardo Donnamaria: “Sta facendo il gradasso e il sapientello”, “Sta persona non riesco a comprenderla”, “Edoardo, sei strapagato, non disprezzare chi sta lavorando”, “Ma è un deficiente”, “Spero che se ne andrà subito a casa stasera”.