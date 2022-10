Per il GF Vip 7 critiche durissime da un’ex concorrente del programma. Le sue parole sono destinate a creare un vero e proprio caso, visto che non ha avuto affatto peli sulla lingua. Dichiarazioni durissime che lasciano tutti senza fiato. Il suo giudizio è iniziato così: “Che il programma, dopo 22 anni, non abbia più senso di esistere, è cosa ovvia. Che quest’anno abbiano messo dentro una manica di str…i, anche questo è ovvio, basta sentirli parlare. Ma io vado a monte della questione: chi fa i casting? Il conduttore o gente qualificata a selezionare persone?”.

Dunque, il GF Vip 7 sta vivendo momenti difficilissimi e queste critiche dell’ex concorrente ne sono un’altra prova. Intanto, Sonia Bruganelli ha parlato di Orietta Berti: “Con lei mi trovo benissimo”. Poi ha aggiunto: “Voi la vedete così che dice delle cose carine. Fuori dalle telecamere dice delle cose cattivissime”. Quindi ha spiegato come Orietta stia pian piano uscendo dal guscio e quando riuscirà a scrollarsi di dosso la tensione in maniera totale “allora ne vedremo davvero delle belle”. Torniamo al presente.

Leggi anche: “Qua sta succedendo qualcosa”. Allarme e lacrime al GF Vip 7, la situazione preoccupa





GF Vip 7, critiche dall’ex concorrente Cristina Plevani

Poi, soffermandosi sull’edizione del GF Vip 7, le critiche dell’ex concorrente sono proseguite in questo modo sui social network: “Il GF non è solo un reality, è comunque un microcosmo a contatto con persone che non conosci e con delle limitazioni. La figura dello psicologo è una figura importante sia durante il programma ma soprattutto prima di entrare…e se lo dico è perché qualcuno mi aveva detto che non tutti sono idonei a entrare in quella casa: i cambi di routine, l’isolamento, l’uscita dalla propria comfort zone per qualcuno può essere destabilizzante”.

A tuonare contro il GF Vip 7 ci ha pensato l’ex vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, che ha continuato così la sua invettiva: “E a mio parere per Marco Bellavia non era il reality giusto, non era il luogo giusto. Mettiamoci poi il carico di ritrovarsi con persone che non avevano nessuna voglia di ascoltare e con scarsa educazione morale. La televisione è un tritacarne, ma i concorrenti non devono essere carne da macello a favore degli ascolti. Sempre tornando a monte, inutile utilizzare il Grande Fratello come programma per sensibilizzare la gente su vari temi. Dai ca…o stiamo parlando di Grande Fratello”.

Infine, Cristina Plevani ha dato il suo giudizio definitivo ed è stato inequivocabile: “Morale della favola: la colpa non è solo dei concorrenti ma di chi seleziona e fa i casting. A questo punto direi: il Grande Fratello è morto”. Alfonso Signorini replicherà a queste dichiarazioni bomba? Lo capiremo nelle prossime ore.