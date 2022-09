Il GF Vip 7 sta per iniziare ma gli scoop continuano a circolare e l’ultimo riguarda “una concorrente ritirata”. Il cast è infatti ancora in parte top secret, nonostante alcuni indizi seminati da Alfonso Signorini parlino chiarissimo. Sapremo tutto il 19 settembre, quando la porta rossa della Casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti.

Ma nell’attesa di scoprire i nomi ufficiali di tutti i nuovi vipponi ecco arrivare uno scoop. A sganciare la bomba via Instagram Biagio D’Anelli, opinionista ed ex concorrente della sesta edizione del GF Vip dove ha avuto anche un flirt con Miriana Trevisan.





GF Vip 7, “concorrente ritirata”: lo scoop di Biagio D’Anelli

Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Biagio D’Anelli parla di una non meglio specificata concorrente del GF Vip 7 che avrebbe dovuto prendere parte alla settima edizione del reality più amato dagli italiani ma che si è poi ritirata. Non dice chi è, ma solo il motivo di questo presunto forfait.

“C’è un concorrente che sta per varcare la porta rossa, che ha un’abitudine particolare quella di… varca la porta, e trema… “, ha scritto poche ore fa l’ex vippone di Alfonso Signorini per poi rincarare la dose in una seconda Storia dove svela il sempre presunto motivo.

“Si è ritirata perché avendo avuto una notte di passione con un calciatore di serie A (sposato) sarebbe stato il grande divorzio non il GF… L’amore dà l’amore toglie”, aggiunge Biagio D’Anelli nella sua nuova bomba gossip che sta già scuotendo il mondo dello spettacolo e del calcio. Tutti a chiedersi chi siano i protagonisti del tradimento che avrebbe portato al ritiro di una concorrente GF Vip 7.

“È la nuova concorrente”. GF Vip 7, la prova ufficiale conferma le voci: avvistata nel backstage