Al GF Vip 7 abbiamo ormai una nuova concorrente praticamente ufficiale. Nonostante probabilmente lei non avesse intenzione di comunicarlo in via definitiva, ha compiuto un gesto che ha confermato la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia a partire dal prossimo 19 settembre. Gli attentissimi utenti e soprattutto la pagina social Gfvipnews si sono accorti di un aspetto molto importante, infatti nel video postato dalla futura gieffina sembra proprio che si trovi all’interno del backstage del programma.

Se al GF Vip 7 abbiamo adesso una nuova concorrente pronta a varcare la fatidica porta rossa, c’è un’altra vip che ha invece rifiutato di partecipare. Parliamo di Eva Henger: “Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola e ha bisogno di me, non sono adatta per i reality. Vedrei bene Mercedesz all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano. Farei il tifo da casa, mi piace seguire mia figlia in televisione come ho fatto quando ero in ospedale”.





GF Vip 7, nuova concorrente Antonella Fiordelisi? Lo spoiler

In particolare, si è scoperto che al GF Vip 7 la nuova concorrente possa essere una sportiva e modella italiana, conosciuta anche per una sua relazione sentimentale con un personaggio e un no secco dato ad un ex calciatore di Serie A. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, lei ha postato delle stories nelle quali si è fatta vedere in un backstage per farsi scattare delle foto e tutti si sono resi conto che si tratterebbe proprio di quello del reality show di Canale 5, come è stato possibile vedere nei giorni scorsi.

Gfvipnews ha scritto: “Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia in cui si trovava nel backstage di #GFVIP 💣🔥. Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GFVIP, il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista. Inoltre Antonella ha inserito l’emoji della clessidra ⌛, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al GFVIP”.

Antonella Fiordelisi è nota per essere una schermitrice e anche modella italiana. Lei è stata inoltre famosa per aver rifiutato l’ex calciatore del Napoli, Gonzalo Higuain, prima di fidanzarsi con Francesco Chiofalo, attualmente legato a Drusilla Gucci. E finalmente adesso per lei ci sarà la possibilità di cimentarsi in un reality show.

