Brutta notizia per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Una vip ha praticamente sbattuto la porta in faccia al conduttore televisivo. Quindi, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo questo personaggio ha confermato che non farà parte del cast del reality show di Canale 5. Parole molto nette, che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, infatti non c’è alcuna voglia da parte sua di entrare nella Casa più spiata d’Italia. E chissà come il direttore del settimanale Chi avrà reagito a queste sue frasi.

Prima di soffermarci sul GF Vip 7, Alfonso Signorini ha parlato della sua vita personale alcune ore fa: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene. Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”. Ma andiamo a vedere ora cosa sta succedendo intorno al programma Mediaset.





GF Vip 7, Alfonso Signorini riceve un rifiuto da Eva Henger

La vip in questione che ha rifiutato il GF Vip 7 e che potrebbe aver stoppato un sogno di Alfonso Signorini è stata vittima recentemente di un brutto incidente. E a proposito di questo ha affermato: “Io e Massimiliano porteremo nel cuore una ferita che non si può rimarginare. Non sono riuscita a voltare pagina”. Ma ha ammesso, parlando del reality show, che vorrebbe vedere nella trasmissione sia suo marito che la figlia. Però da parte sua c’è la consapevolezza che preferirebbe non prendervi parte.

A dire di no al GF Vip 7 è stata Eva Henger al settimanale Nuovo: “Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola e ha bisogno di me, non sono adatta per i reality. Vedrei bene Mercedesz all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano. Farei il tifo da casa, mi piace seguire mia figlia in televisione come ho fatto quando ero in ospedale. Ero convalescente e la seguivo all’Isola dei Famosi”, ha concluso nella sua intervista.

A luglio Eva Henger aveva invece affermato: “Ci sono giornate tristi in cui ripenso a quello che è successo…Non è facile accettare un incidente del genere considerando che ci sono persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. Solo ora comincio a stare in tre posizioni: seduta, sdraiata sulla schiena e sul lato destro. Devo recuperare psicologicamente e il percorso è molto lungo”.

“Giorni tristi”. Eva Henger, ferite ancora profonde dopo l’incidente: “Non lo accetto”