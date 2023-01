Al GF Vip 7 è successo qualcosa di molto importante tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Forse nessuno se lo aspettava, dopo tutto quello che era successo nei giorni scorsi, ma il reality show è sempre in grado di sorprendere e lo ha fatto nuovamente. Un vero e proprio colpo di scena, che ha immediatamente lasciato senza parole migliaia e migliaia di utenti. Diversi i video postati in rete dai telespettatori del programma di Canale 5, increduli dinanzi a quelle immagini impensabili fino a poche ore prima.

A proposito di quanto accaduto al GF Vip 7 tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, lui aveva rivelato il motivo principale che gli aveva fatto prendere la decisione di ignorarla totalmente: “Non voglio darle corda per alimentare questa storia che può essere controproducente per i miei due amici. Sono miei amici da settembre”. Il riferimento è al televoto che vede in sfida Oriana Marzoli insieme agli amici dell’ex UeD, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Ma vediamo cosa è cambiato adesso.

GF Vip 7, colpo di scena tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Il sito Blogtivvu ha ripreso diversi post su Twitter del pubblico del GF Vip 7 e la scorsa notte si è materializzato un momento sorprendente tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I commenti sono giunti in maniera sfrenata e ora sono in tanti a sognare ad occhi aperti. Dopo momenti di litigi clamorosi e parole grosse volate all’interno della casa, condite anche da urla, forse siamo in presenza di un’ulteriore svolta che però aprirebbe scenari totalmente differenti rispetto a quanto ipotizzato finora.

Dunque, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio tra Daniele e Oriana è tornato il sereno. Hanno forse definitivamente fatto pace come testimoniano i vari filmati diffusi online. In particolare, ci sono stati abbracci e sorrisi dei due vipponi, che si sono riappacificati. Lei, subito dopo l’abbraccio, ha esclamato: “Mi stai abbracciando come un’amica?”. E lui ha replicato: “Non sei mia amica, ti sto abbracciando perché abbiamo fatto pace”. Più chiaro di così non poteva essere l’ex Uomini e Donne.

Oriana: “Mi stai abbracciando come un'amica?”

Daniele: “Non sei mia amica, ti sto abbracciando perchè abbiamo fatto pace”



🥲🥲#oriele

E i fan di Dal Moro e Marzoli hanno commentato: “I loro battiti del cuore, piango”, “Guardateli, vi prego”, “Sono rimasti amici? Sì sì, ci crediamo proprio tutti. Neanche loro ci credono”. Vedremo come evolverà il rapporto nei prossimi giorni. La speranza è che possano aver risolto tutte le incomprensioni.