“Ragazzi, che succede?”. Blackout al GF Vip, vipponi nel panico. Urla e caos nella casa: cosa è successo (FOTO)

GF Vip 7, è successo tutto nel cuore della notte. Nella casa di Alfonso Signorini i colpi di scena sono all’ordine del giorno. La strana vicenda questa volta è accaduta quando Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria erano intenti a parlare tra di loro. Poi le urla di Oriana: un momento di disorientamento per tutti gli inquilini della casa di Cinecittà. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Blackout al GF Vip 7. Tutto stava procedendo normalmente, quando è accaduto qualcosa che avrebbe agitato Oriana. Le urla della Marzoli non hanno però messo in allarme Luca Onestini che al blackout in casa ha reagito esclamando: “Fantastico, fantastico, fantastico, vieni..“, mentre Edoardo Donnamaria è intervenuto dicendo: “Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?“.

Blackout al GF Vip 7. Le urla di Oriana Marzoli, poi quelle strane frasi dei vipponi: “Cosa stavano facendo?!”

A questo punto anche Daniele Dal Moro ha raggiunto il gruppo dicendo ad alta voce: “Tutte le luci spente che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!“. Peccato che è trascorso un solo minuto affinchè la luce tornasse nuovamente. Ciò nonostante la diretta dalla casa del Gf Vip 7 non è andata incontro a nessuna interruzione, al contrario di quello che molti inquilini avevano creduto fosse accaduto. (“Vomita e parla da solo”. Ansia al GF Vip 7, preoccupa la salute del concorrente: “Fa cose strane”).

Un blackout durato cirsa 50 secondi, ma il pubblico italiano ha sentito tutto e ovviamente in molti si sono chiesti perché Onestini abbia esclamato “fantastico, vieni qui’?” e il motivo per cui Donnamaria sembra aver fatto riferimento a “limonate”. Un dibattito che si è come sempre riversato su Twitter. la prima ipotesi sollevata dagli utenti è che Luca Onestini e Oriana Marzoli si siano lasciati andare a un bacio: “Onestini che dice fantastico fantastico vieni e Oriana no, no e lui vieni vieni. No vabbè scioccata dal bacio al buio”, si legge tra i commenti.

Se sentite il video luca dice a oriana "fantastico fantastico vieni qua" #gfvip https://t.co/K5qFyeyg2h — carlotta (@carlott25434055) January 27, 2023

E ancora: “Edo parlava a Luca e Oriana e Onestini le ha detto vieni qui, quindi si sono baciati!”, oppure: “No sentite bene, lui voleva parlarle di un compleanno. Lei dice ‘te lo dico, è per il compleanno“. Si sarà trattato di un bacio? I fan del programma si dividono in due fazioni di pensiero diverse. C’è anche chi sostiene che il bacio non c’è stato. Ora per molti resta comunque da scoprire a cosa si riferissero i vipponi. Mistero sui 50 secondi di blackout dentro la casa più spiata d’Italia.