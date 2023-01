L’ex vippona furiosa con il GF Vip e gli autori. Un post fiume con accuse pesanti, anche di bullismo, è comparsa sull’account social dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. “Caro Grande Fratello VIP, sono entrata nella casa in uno dei momenti più difficili della mia vita e sapevo che non sarebbe stata facile”, si legge.

“Da spettatrice del programma ho sempre cercato intrattenimento, lo stesso che ho cercato di dare io a voi in queste settimane, ho sempre pensato che un po’ di sana follia sia necessaria per divertire il pubblico. Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica, attaccando chi volevo attaccare senza la paura di essere eliminata e sono contenta che sia andata così”, si legge nel post dell’ex vippona.

L’ex vippona Dana Saber furiosa con il GF Vip 7

Dana Saber è stata eliminata da poco dal GF Vip 7 e ha deciso nuovamente di criticare il reality show di Alfonso Signorini. Frecciatine lanciate anche agli autori e ai suoi ex compagni di avventura: “Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero. Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole”.

Parole al veleno dall’ex vippona Dana Saber: “In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione, mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente. Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta (senza aver mai spinto nessuno ma subendo sgambetti)”.

L’ex vippona Dana Saber ha parlato anche della situazione si stress vissuta all’interno della casa come la musica ad alto volume, la fatica a dormire e “l’utilizzo delle luci e della melatonina che veniva utilizzata all’interno come se fosse la cura alla cattiveria di alcune persone”. Poi la bordata su gli autori ed evidentemente lo stesso Signorini che punterebbero a parlare solo delle donne che vanno a letto con qualcuno: “Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo”.