Al GF Vip 7 incredibile episodio con protagonista Antonino Spinalbese. Beccato dalle telecamere sotto le coperte con una concorrente, a far discutere sono state le sue parole rivolte nei confronti della ragazza in questione. E quest’ultima si è lasciata andare ad affermazioni molto forti, riportate da un’utente Twitter che ha anche postato tutto il video. L’ex partner di Belen Rodriguez è parso tutt’altro che felice di questo momento intimo e lo ha fatto intendere chiaramente alla vippona.

Nella casa del GF Vip 7 ora è polemica per quanto successo ad Antonino Spinalbese sotto le coperte. La concorrente è stata molto determinata e lo ha anche aggredito verbalmente, dopo il gesto di lui. A proposito di Antonino, è stato colto da un malore nella notte tra il 6 e 7 dicembre. In particolare, è stato colpito da forti crampi che gli hanno interessato il suo addome. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del vippone, quindi non è dato sapere se sia stato contattato un medico dalla produzione.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese sotto le coperte con la concorrente: “Ferma”

Non è stato particolarmente gradito il comportamento al GF Vip 7 di una vippona da Antonino Spinalbese. Lui si è sì trovato sotto le coperte con questa concorrente, ma non è stato entusiasta, infatti l’internauta che ha pubblicato il filmato ha riportato la conversazione integrale tra i due. Lui ha esordito dicendo: “Stai ferma”. Quindi, avrebbe preferito che lei se ne andasse e ritornasse all’interno del suo letto. Cosa che non ha fatto, visto che la giovane ha poi aggiunto: “Perché?”. E lui ha ribadito: “Stai ferma, vai a letto”.

La gieffina che è andata nel letto di Antonino Spinalbese è stata Oriana Marzoli, che ha subito replicato al giovane: “No, non vado”. Spinalbese ha poi aggiunto: “Ferma, mi fai male. Ahia, mi fai male”. E lei: “Schifoso, schifoso, schifoso. Mi fai schifo, schifoso”. E il popolo del web ritiene che l’ex di Belen sia la vittima di questa vicenda. Infatti, vorrebbe allontanarsi dalla venezuelana, ma quest’ultima starebbe continuando ad insistere nella speranza di avere un rapporto ancora più privato con il compagno di avventura.

Le prova a baciarlo insistentemente, lui si scansa visibilmente.

A Stai ferma

O Perché?

A Stai ferma

A Vai a letto

O No

A Si

(lei non so cosa dice)

A Ferma/mi fai male

A Ahia mi fai male.

O Schifoso(x3 volte)

LEI SCLERA

O Mi fai schifo,schifoso

LA VITTIMA!#gfvip #gintonic

L’utente ha anche detto: “Lei prova a baciarlo insistentemente, lui si scansa visibilmente”. E altri: “Ma veramente fa?”, “Si è sentito tutto”, “Pure aggressiva perché lui rifiuta palesemente, sono senza parole”, “Ragazzi, è scema, non è normale”, “La tossicità”, “Siete il circo”.