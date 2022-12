Tantissima paura al GF Vip 7 per Antonino Spinalbese, vittima di un malore improvviso. La scorsa notte il concorrente si è sentito male davanti agli altri coinquilini ed è scattato subito l’allarme, con i compagni di avventura che si sono subito precipitati verso di lui per aiutarlo in quel difficile momento. Nella casa è sceso il gelo e indubbiamente per lui si tratta di una delle giornate più complicate, da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia. E ora stanno emergendo le prime informazioni sull’accaduto.

Nella casa del GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha accusato un malore e pare che sia stata Oriana Marzoli colei che si è accorta per prima che qualcosa non andasse per il verso giusto. Intanto, Antonella Fiordelisi ha invocato la squalifica di due vippone: “Per le cose che mi dicono dietro dovevano già essere squalificate. Tutte le cattiverie pesanti che mi avranno detto senza microfono”. L’ex di Francesco Chiofalo vorrebbe far cacciare dal programma Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Leggi anche: “Quei due, cosa combinano”. GF Vip 7, lui e lei: Signorini svela la nuova coppia





GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha un malore: cosa è successo

Dunque, stando alle prime notizie provenienti dal GF Vip 7, Antonino Spinalbese durante la nottata ha avuto un malore che gli ha provocato improvvisi problemi fisici. Dopo Oriana, in aiuto dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez sono intervenuti Edoardo Tavassi, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Sul web alcuni utenti hanno iniziato a scrivere qualcosa per incoraggiare il gieffino, tra cui: “Antonino, forza, siamo con te”. Ed è uscita fuori una notizia relativa a cosa gli ha provocato questo inconveniente.

Antonino Spinalbese è stato colpito da forti crampi che gli hanno interessato il suo addome. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del vippone, quindi non è dato sapere se sia stato contattato un medico dalla produzione del GF Vip. Non resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro della situazione più chiaro, ma certamente la preoccupazione è stata notevole e non sappiamo ancora quale sia l’origine del malessere, che lo ha centrato inaspettatamente.

E nelle scorse ore Alfonso Signorini ha svelato: “Luca sta puntando Oriana, non so quanto interesse abbia per Nikita”, sarebbero state queste le parole di commento da parte di Alfonso Signorini che ha pure fatto riferimento a uno “scambio di coppia” a sorpresa. A mettere la pulce nell’orecchio sarebbe stato proprio il conduttore che nel corso della puntata del 5 dicembre ha voluto chiamare Oriana e Luca.