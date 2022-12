Alfonso Signorini, la rivelazione del conduttore fa il giro del web. I fan del GF Vip non fanno che parlare di loro. Riflettori che dunque restano ben accesi per capire se davvero si può parlare o meno di una nuova scintilla scoccata tra i due concorrenti. Ospite di Casa Chi, Alfonso Signorini ha provato ad aggiornare il pubblico sulle ultime novità accadute davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia.

La rivelazione di Alfonso Signorini su Oriana Marzoli e Luca Onestini. Ebbene si, avete capito proprio bene. Nella casa del GF Vip non è mai dato nulla per scontato. Dalle ultime vicende accadute in casa, pare che l’influencer spagnola abbia rivolto espliciti apprezzamenti nei riguardi del concorrente. E no, le sue parole non erano dirette ad Antonino Spinalbese. Dal canto suo, Luca Onestini pare abbia ricambiato le osservazioni su Oriana: si può parlare di una nuova scintilla scoccata tra di loro?

“Luca sta puntando Oriana, non so quanto interesse abbia per Nikita”, sarebbero state queste le parole di commento da parte di Alfonso Signorini che ha pure fatto riferimento a uno “scambio di coppia” a sorpresa. A mettere la pulce nell’orecchio sarebbe stato proprio il conduttore che nel corso della puntata del 5 dicembre ha voluto chiamare Oriana e Luca: “Finita con Antonino, ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca”, sono state le parole di Alfonso. (“Di te lo sanno tutti”. GF Vip 7, pesantissimo su Oriana: “Ho già detto tutto in confessionale”).

“Hai detto che è un gran pezzo di gnocco, mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti”, e davanti agli apprezzamenti di Oriana, anche Luca sembra aver ricambiato: “Io ricambio assolutamente, anche lei è un gran pezzo di .. “. Tra l’altro, nella stessa occasione, il padrone di casa ha anche raccontato un aneddoto su di loro: “Nikita non prevedeva questa sbandata nei confronti di Luca. Di Onestini dicono che è un calcolatore”.

.Alla luce di questo momento rivelatore, il conduttore ha successivamente sottolineato per Casa Chi: “Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana, sta puntando lei”. E adesso cosa accadrà di sorprendente? Non spegnete la tv perché date le premesse i colpi di scena potrebbero non mancare.