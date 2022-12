Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli. La bella modella venezuelana è da giorni al centro dell’attenzione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso, d’altra parte, la 30enne ha fatto parlare di sé. La sua storia con Antonino Spinalbese ha infuocato l’atmosfera, anche se poi tra i due la storia non è decollata. Anzi, diciamo pure che è naufragata. Poi le frasi e le battute – sessiste – di Charlie Gnocchi e Antonino su Oriana hanno fatto discutere.

Recentemente la tensione è salita tra diversi inquilini. Scintille tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti, poi tra quest’ultima e Daniele Dal Moro. Infine Sofia Giaele De Donà ha ‘smascherato’ Antonella Fiordelisi: ““Tu mi vieni a dire vergognati dopo che sono venti giorni che parli di me? – ha detto Giaele -. Oggi parlavi di me alle spalle, perché non rispondi visto che dici che non parli dietro? Ancora oggi era lì che parlava di me. Sono venti giorni che mi provochi”. Ma non è finita: l’ultima discussione ha riguardato Daniele e Oriana.

Daniele Dal Moro senza freni su Oriana: “Con me hai chiuso”

Dopo aver ricevuto la nomination dalla modella Daniele Dal Moro è andato su tutte le furie quando Oriana Marzoli ha tentato un riavvicinamento: “Non fare l’amichina. Oriana ti ho già detto che con me tu il rapporto l’hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo? Ma con che coraggio…tu sei andata appena adesso in nomination, sei appena andata in confessionale a nominarmi, non fare l’amichina”.

Mentre Daniele è apparso piuttosto arrabbiato e teso Oriana per tutta risposta l’ha presa a ridere. La modella ha tentato in ogni modo di avere un confronto con il gieffino. Ma quest’ultimo non ha voluto sentire ragioni. Poi è arrivato l’affondo. (VIDEO)

La discussione tra i due è continuata e ad un certo punto Daniele Dal Moro è letteralmente esploso: “E allora non parlarmi. Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso…”.

