Scherzo al GF Vip 7 per Giaele De Donà. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata vittima di uno scherzo architettato da Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi. Dopo una puntata ricca di colpi di scena, i vipponi sono tornati alla solita vita.

Nella mattinata di martedì 6 dicembre, Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi, con la complicità degli altri concorrenti, hanno architettato uno scherzo per Giaele De Donà. I due concorrenti sono corsi in stanza da letto per svegliare subito Giaele.

Scherzo al GF Vip 7 per Giaele De Donà, va in giardino ma non c’è nessun aereo

“Giaele alzati su, c’è un aereo per te”, hanno gridato Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi a Giaele, che dormiva ancora. La concorrente ha seguito i coinquilini ed è uscita in giardino per vedere l’aereo che sorvolava sulla casa. Uscita in giardino, e con il naso all’insù per leggere il messaggio, Giaele è rimasta senza parole perché in cielo non c’era nessun aereo.

Soddisfatti dello scherzo al GF Vip 7, Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi non sono riusciti a trattenere le risate. “Se n’è andato”, le ha detto Luca Salatino. Edoardo ha replicato: “Ma come se n’è andato? E sì, è stato due ore”. A questo punto Giaele De Donà ha ha domandato cosa ci fosse scritto nel messaggio aereo, ma dopo aver sentito le risate dei due ha capito che si trattava di uno scherzo.

No aiuto, Tavassi e Antonino hanno svegliato Giaele dicendo che ci fosse un aereo per lei, è corsa fino in giardino, sto crepando, lo scherzo a Sossio vive 😭#GFvippic.twitter.com/WBqGXJV7EP — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022

Il fratello di Guendalina Tavassi, con la sua solita ironia, si è rivolto alla coinquilina spiegandole che non c’era nessun messaggio per lei. “Giaele và a dormì che nun c’è un c***o per te”, ha detto Tavassi per poi scoppiare a ridere. Il video è stato pubblicato sui social, dove molti hanno ricordato lo scherzo fatto da Patrick Pugliese a Sossio Aruta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.