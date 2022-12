“Si sentivano le urla”. GF Vip choc, Oriana Marzoli in lacrime dopo la notizia in confessionale

Oriana in lacrime al GF Vip: lo sfogo fuori dal confessionale. In queste ore i social si interrogano sul motivo delle lacrime dell’influencer spagnola. Chiamata dagli autori in confessionale, Oriana Marzoli è uscita in lacrime facendo preoccupare gli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Un pesante crollo emotivo che ha lasciato i coinquilini e il pubblico da casa senza parole. Ed è mistero sul motivo delle lacrime di Oriana, perché il GF Vip ha evitato di mandare in onda lo sfogo tra la concorrente de Sarah Altobello che le chiedeva il motivo del suo sfogo. Le ipotesi sono tante, secondo alcuni la concorrente venezuelana ha ricevuto indicazioni su quali atteggiamenti assumere nella casa.

Secondo altri Oriana sarebbe scoppiata in lacrime dopo aver ricevuto la notizia dell’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa. La sorella di Elettra, squalificata per le frasi rivolte a Marco Bellavia, rientrerà al GF Vip 7 come ospite e la notizia ha scatenato una bufera. In passato, infatti, i concorrenti squalificati non potevano neanche stare in studio durante la diretta, mentre Ginevra, nonostante il grave motivo che ha portato alla squalifica, tornerà nella casa.

Ma torniamo alle lacrime di Oriana. Sui social in molti si sono schierati con l’influencer spagnola e contro il GF Vip. “Ho visto che George ha chiesto a Oriana cosa fosse successo in confessionale ma nn sono riuscita a capire. Poi ha spiegato a Tavassi piangendo ma appena Sara ha chiesto bebè non fare così hanno cambiato inquadratura”, “In puntata la ramanzina per il bullismo e poi in confessionale lo praticano con Oriana solamente perché non sta alle loro direttive, l’avete capito o no che dovete farvi sostituire che non se ne può più di nessuno di voi?”.

Qualcuno ha capito cosa è successo ad Oriana in confessionale che è uscita urlando… #gfvip — Chitta (@Chitta_017) December 6, 2022

Qualcuno mi spiega perché il confessionale ha fatto stare male Oriana? E persino Antonino era indispettito per quello che le hanno detto? #gfvip #GrandeFratelloVip #orianamarzoli #Oriana pic.twitter.com/hXxNybN1Vg — Paige (@Winter_Moon11) December 6, 2022

Antonino scazzato per come viene trattata Oriana in confessionale #gintonic pic.twitter.com/07x0IMKrwI — Uç ✨ (@Didom5Di) December 6, 2022

“Ma cosa e successo stamattina che Oriana e uscita dal confessionale piacendo ed Antonino era arrabbiato con gli autori. Avete il video”, “Qualcuno mi spiega perché il confessionale ha fatto stare male Oriana? E persino Antonino era indispettito per quello che le hanno detto? #gfvip #GrandeFratelloVip #orianamarzoli #Oriana”. Anche Antonino si è mostrato molto irritato dal comportamento tenuto dagli autori con Oriana.