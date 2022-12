Critiche contro Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip 7. Nonostante per molti lui sia uno dei più attraenti dell’attuale edizione del reality show, c’è chi non la pensa affatto in questa maniera e lo ha detto senza fare troppi giri di parole. Questa famosa comunque non si è soffermata unicamente sull’ex compagno di Belen Rodriguez, infatti ha voluto fare un punto della situazione generale sul programma, parlando ad esempio anche di Oriana Marzoli e Luca Onestini. Ma è su Antonino che si è proprio lasciata andare.

Prima di dirvi cosa è stato detto su Antonino Spinalbese dall’esterno del GF Vip 7, il personaggio noto in questione ha rivelato a Casa Pipol: “A me piace moltissimo Oriana, la trovo simpaticissima ed è davvero molto simpatica. Quindi, lei è la mia preferita perché stuzzica molto e crea dinamiche. Se devo dire un concorrente che mi piace ti dico lei. Poi conosco Luca Onestini, è molto simpatico e viva la simpatia. Ma a livello fisico non è il mio prototipo”, ha proseguito nella sua intervista.

Antonino Spinalbese, fuori dal GF Vip 7 la critica di una famosa

Colei che ha criticato Antonino Spinalbese al GF Vip 7 è un’ex partecipante della trasmissione di Canale 5. A Casa Pipol ha comunque confessato di essere interessata all’edizione in corso: “Sì, lo seguo quest’anno e per quanto riguarda la mia esperienza, non ho dato il massimo. Per me è stata la seconda volta e non mi trovavo bene. Cosa penso degli uomini in casa? Oddio, Antonino non sarebbe stato assolutamente il mio tipo, non mi attira e non mi fa proprio sesso, quindi decisamente non ci andrei con lui”.

A parlare è stata Raffaella Fico, la quale ha concluso così l’argomento Spinalbese: “Sono sincera, zero, non mi si smuove. Poi c’è il nuovo entrato, ma anche lui non mi piace. Come maschi non mi attira nessuno, nada de nada. Però Antonino Spinalbese zero, non posso dirti altro”. Quindi, nonostante abbia fatto perdere la testa in passato a Belen e anche ad alcune concorrenti nella casa più spiata d’Italia, l’ex di Mario Balotelli non è affatto attratta dal giovane e lo ha detto in un modo davvero chiarissimo.

Intanto, nelle scorse ore Spinalbese si è scagliato contro Oriana: “Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande, una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza”.