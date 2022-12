Il segreto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al GF Vip 7 è ancora un mistero. Ma è la bella venezuelana a rivangare questa storia del passato, parlando con Daniele Dal Moro. Ed è proprio quest’ultimo che, sentendone parlare, corre a fare la ‘spia’ proprio all’ex di Belen. Ma cosa ha detto Oriana a Daniele. Non molto in realtà: “Sì lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il microfono. Ma devo dirlo? Alfonso è meglio che non lo dico”.

Ancora Oriana: “Mi ha detto con chi è andato una volta a… No meglio per lui che non lo dico“. C’è grande apprensione dei fan per cercare di capire cosa ha detto Antonino ad Oriana di così segreto. Tuttavia la donna ha mantenuto il segreto ma non è bastato per evitare che Daniele andasse a spifferare tutto ad Antonino. “Ho delle info speciali su una cosa appena successa. Però qui mi devi pagare – ha detto Daniele a Spinalbese – Per questa informazione devi regalarmi qualcosa. A parte gli scherzi, ho sentito che parlava di te prima”.

Leggi anche: “Pazzesco, è capitato davvero”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: è successo a notte fonda





Il segreto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è ancora un mistero

E ancora: “Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l’avrebbe detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini le ha risposto ‘ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa’. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via”.

O : Tu mi stai minacciando , ma puoi parlare io non ho niente da nascondere tù si invece.

E Antonino MUTO e perché secondo voi ?.

Lui sa che Oriana sta dicendo la verità. #gfvip #orianistas pic.twitter.com/eYp0Pp4U6b — Chikita 🧚🏻 (@nastoli1) December 23, 2022

E conclude: “Pensa cosa faccio io da amico, che ti riporto tutto”. Poi l’ex di Belen ha perso lucidità e ha detto: “Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno”.

Antonino: “Senti Oriana non credo tu mi abbia voluto far passare per quello che sono”

ORIANA PREPARATI ALLA TUA DENUNCIA NUMERO 79 #GINTONIC pic.twitter.com/UfIBihMVUa — Alessandra (@alessandra11800) December 21, 2022

Poi continua: “Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!”. Ma di cosa stiamo parlando? Cosa spinge un ragazzo tutto sommato composto e inamovibile come Antonino a minacciare di denuncia una ragazza con la quale è andata a letto solo fino a qualche settimana fa? C’è qualcosa di grosso sotto. Questo ci sembra evidente.

Leggi anche: “È cotta di lui”. GF Vip 7, da fuori ne sono sicuri: Dana Saber ha già trovato l’amore