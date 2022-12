Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al GF Vip 7. Una scena, quella delle scorse ore, che ha fatto ricordare a tutti un’altra scena ancora più famosa. Ma andiamo con ordine, Edoardo e Micol non sono mai stati tanto uniti. I due stanno sempre nascosti da qualche parte a scambiarsi baci e abbracci. Dopo qualche settimana di resistenze da parte della Incorvaia, ora sembra che i due siano senza freni. Ed è successo che proprio nelle scorse ore che i due fossero pronti a replicare la scena dell’armadio.

In realtà è successo tutto per caso, mentre Edoardo stava provando a sistemare delle cose all’interno delle ante, Micol (ubriaca di sonno, come racconta lei), ha iniziato a stuzzicare il compagno. A quel punto Tavassi l’ha presa e dolcemente l’ha portata dentro il mobile e ha chiuso tutto. Il fratello di Guendalina, parlando a Donnamaria e Onestini ha detto: “Qua dentro si può fare ragazzi, guardate!“. A quel punto il ragazzo di Antonella ha ricordato quel famoso momento che citavamo prima tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell’armadio del GF Vip 2: “Mi sa che lo hanno già fatto, non ti stai inventando nulla di nuovo in realtà“.

GF Vip: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia come Cecilia e Ignazio

Questa nuova scena dell’armadio in realtà però è stata uno scherzetto, niente di più. I due forse non hanno fatto neanche in tempo a darsi un bacio. Le cose tra i due stanno andando bene dallo scorso 11 dicembre: giorno in cui, per la prima volta, Micol ha ammesso di provare qualcosa per il Tavassi: “Non è vero che mi tiro indietro se cerca di baciarmi o che non sono presa. Se qui va bene poi cosa succede fuori?”.

E ancora: “Non penso al dopo, io sono sicura che quando usciremo sicuramente ci ritroveremo. Di sicuro ci sentiremo e vedremo. Però non è un pensiero fisso che faccio. Mi godo il momento diciamo. Prima non ero sicura e infatti non ne parlavo. Adesso invece me ne sono resa conto. Adesso è diverso mi fa stare bene”.

Poi conclude: “Mi rendo conto di guardarlo con degli occhi speciali, è bello incontrare persone così belle e scegliersi. Tutto quello che c’è tra noi è bello e magico ed è importante averlo qui dentro. Sono fortunata ad averlo qui. Fuori non lo so con certezza. Non sono andata così in avanti per adesso. In generale non faccio troppi piani per il futuro. Però quando sono con lui sto meglio. Lui mi ha detto di stare easy e di prenderla per come viene“.

