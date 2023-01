GF Vip 7, Selvaggia Roma interviene sul reality dai microfoni di Casa Pipol: l’ex gieffina non ha avuto peli sulla lingua attaccando concorrenti e sbilanciandosi sul prossimo futuro del gioco e, in particolare, sul destino di Edoardo Tavassi. Durissima Selvaggia è stata con Antonella Fiordelisi, tra le concorrenti più discusse di questa travagliata edizione. “Antonella era partita bene perché stimolava questa presa di posizione per difendere chi era aggressivo”.



“Poi l’aggressività l’ho vista in lei. E’ una persona tanto insicura. Dovrebbe scendere dal piedistallo. Quella con Edoardo Donnamaria è una relazione tossica. Ma io mi chiedo come saranno state le sue storie passate…così un uomo lo fa scappare. E non capisco il padre, dovrebbe lasciare la figlia fare la sua esperienza”.

GF Vip 7, Selvaggia Roma sicura: vincerà Edoardo Tavassi



Selvaggia si è poi lasciata andare ad alcune considerazioni sulla sua esperienza nella Casa. “Attualmente non mi sento con nessuno. Ogni tanto mi fa qualche saluto Maria Teresa Ruta, è molto dolce come persona. Mi sento di più con Rosalinda Cannavò, tanto carina, poi nessuno. Io ho mandato qualche messaggino a Giulia Salemi, ma capisco che è molto impegnata”.



E ancora: “Mi dispiace, perché io non sono costruita e quando mi trovo bene con una persona ho voglia di sentirla. Tommaso Zorzi l’ho sentito l’ultima volta quando era uscito dal Gf. Mi dispiace perché un po’ mi ero affezionata”. Poi la rivelazione su Edoardo Tavassi: “Di questa edizione non mi piace nessuno. Questo Gf lo vincerà Edoardo Tavassi, mi fa divertire. Poi non c’è nessuno che si salva”. Insomma, non farà vincere Antonella Fiordelisi.



Edoardo nelle ore scorse ha avuto un confronto con Attilio Romita e sembra aver sepolto l’ascia di guerra incassando il sostegno del pubblico. Scrive un’utente: “Dai Romy adesso meniamola pure perché Tavassi fa l’egocentrico one man show (che é pur vero) … se era per te e per il tuo compare Daniele sto programma avrebbe chiuso a dicembre. Tu stravaccato sempre sul pouff e l’altro a inveire a botte di “io io io” contro qualsiasi cosa abbia due gambe e una testa dentro quella casa”.