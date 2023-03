GF Vip 7, la puntata di ieri ha lasciato un grosso nodo alla gola ad Antonella Fiordelisi protagonista anche di uno scontro con Micol Incorvaia. I rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci ma stavolta la sensazione e che si sia passato il segno. La decisione del pubblico di votare la sua rivale come seconda finalista ha mandato in tilt la Fiordelisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” ha commentato.



Una volta chiamata in confessionale da Alfonso Signorini non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare”. È intervenuta Sonia Bruganelli che ha usato parole di conforto per la concorrente.

Leggi anche: “Ora si capisce tutto”. GF Vip 7, Micol Incorvaia finalista: la scoperta dopo il televoto





GF Vip 7, scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia



“Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”. Certo è che Antonella Fiordelisi non si è distinta per la pacatezza, ne sa qualcosa Micol Incorvaia alla quale durante la diretta del GF Vip 7 ha dettoche non vale nulla senza Tavassi e Micol non è da meno.



“Io penso la stessa cosa di lei, senza Edoardo e senza le sue polemiche non ha fatto più nulla. Infatti quando è andato via non si è più vista”. “Io sono scioccata – replica la Fiordelisi – perchè stavamo cercando di avere un rapporto. Oggi pomeriggio ho sentito lei che si lamentava perchè in puntata non si vedeva. Ha detto “Antonella e Edoardo hanno sfracassato”.



Secca la risposta di Micol: “Non è vero , io ho solo detto che sono mesi che non ricevo una sorpresa, Edoardo mi ha detto che qui funzionano di più le dinamiche delle coppie ed è vero che Anto e Edo hanno sfracassato. Ma poi Antonella sconvolta di cosa, io quello che penso di te lo sai dal giorno zero”. La rissa ha scatenato la reazione del pubblico che ha chiesto provvedimenti. Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%).