GF Vip 7, a poche ore dalla puntata si scaldano gli animi: da Federica Panicucci arriva una clamorosa indiscrezione su quello che accadrà stasera. Ha parlato di Antonino Spinalbese, Federica, rivelando che riceverà la visita delle sue sorelle. Ma non è tutto qui: due concorrenti saranno prese di mira da una ex e, tutte e tre, daranno vita ad uno scontro durissimo. Le protagoniste, per la verità, si sono già confrontate durante l’ultima puntata mai i nodi da sciogliere sono, evidentemente, ancora molti.



Federica Panicucci ha infatti rivelato che ci sarà un durissimo scontro: “tra Wilma Goich, Patrizia Rossetti, e Pamela Prati…Tutte e tre verranno messe l’una contro l’altra”. Pamela Prati, tra l’altro, è stata recentemente al centro del dibattito dopo che era circolata la voce di un suo taglio dalle trasmissioni televisive. Il motivo? Presto detto. Pamela avrebbe messo come condizione per le interviste il fatto di non fare menzione a Mark Caltagirone.

GF Vip 7, stasera confronto tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti



Condizioni che avrebbero fatto sì che tutte le interviste previste con Pamela Prati saltassero una per una. Il suo futuro in tv non sembra quindi particolarmente roseo. Intanto stasera à attesa da questo confronto. Accesso e sulla scia di quanto successo una settimana fa. Nella scorsa puntata, per chi non avesse visto il programma, Pamela Prati ha attaccato senza troppi convenevoli le due concorrenti per il modo in cui si sono comportate con Micol Incorvaia.



Tutto era niziato quando Signorini ha iniziato a parlare delle brutte parole dedicate dalle due decane, nei confronti di Micol Incorvaia. A quel punto Pamela Prati aveva detto con forza: “Sinceramente mi vergogno per loro e per come si sono comportate. Patrizia ha detto molto di peggio! Dovrebbero essere d’esempio perché hanno un’età importante e una potrebbe essere la mamma o la nonna di Micol”.



“Parlano male di tutti alle spalle, parlano male pure di me!”. Poco dopo, rivolgendosi proprio alla Rossetti, ha detto: “Patrizia ho scoperto quando sono uscita che hai parlato male di me, vergognati!”. Secca la risposta di Patrizia: “Mi hanno detto che sono una S perché ho fatto una battuta, basta! Credo sia l’ora di farla finita, non dirò più niente. Poi quell’altra dallo studio [si riferisce a Pamela Prati, ndr] che dice che dobbiamo dare il buon esempio perché siamo mamme e siamo nonne. I giovani si possono permettere tutto e noi no?”.

