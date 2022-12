Al GF Vip 7 di Alfonso Signorini è in arrivo una sorpresa boom per un concorrente. La notizia è stata data dal conduttore televisivo nelle sue classiche anticipazioni, prima della puntata in diretta in onda nella serata di lunedì 19 dicembre. Sicuramente c’è da commuoversi nel corso dell’appuntamento televisivo, anche se non mancano pure gli scontri. Basti pensare che nelle ultime ore ce n’è stato uno molto duro tra Wilma Goich e Oriana Marzoli perché quest’ultima non avrebbe lavato i piatti.

Inoltre, al GF Vip 7 Alfonso Signorini non si soffermerà solo su questa sorpresa al concorrente. Potrebbero esserci litigi durissimi tra Attilio Romita, Wilma Goich e Charlie Gnocchi nonché tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese e tra l’ex di Belen Rodriguez, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Inoltre, dovrebbero arrivare altri due vipponi, infatti dopo gli ingressi di Davide Donadei e Nicole Murgia, potremmo ben presto vedere all’opera altri personaggi famosi nel reality show.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Antonino”. GF Vip 7, Giaele De Donà confessa tutto a Micol Incorvaia





GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia sorpresa per un concorrente

Durante il GF Vip 7 del 19 dicembre, Alfonso Signorini farà una sorpresa molto gradita ad un concorrente. Ma nel corso dell’appuntamento televisivo ci sarà anche il fiato sospeso per quanto riguarda colui o colei che abbandonerà per sempre il programma di Canale 5. In lizza per l’addio ci sono Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Attilio Romita e Giaele De Donà. Saranno i telespettatori, attraverso il televoto, a decretare chi non merita più di proseguire questa esperienza televisiva.

La sorpresa riguarderà il vippone George Ciupilan, che potrà finalmente incontrare una persona molto importante della sua vita, ovvero l’ex partner Samara Tramontana. Lei è già molto nota grazie al social network TikTok e c’è chi sia convinto che tra i due possa ancora esserci del sentimento. Ovviamente sarà fondamentale ascoltare la loro conversazione per farsi un’idea ancora più precisa. Il pubblico è davvero curioso di sapere cosa dirà soprattutto la giovane tiktoker.

Classe 2003, Samara Tramontana è originaria della provincia di Lodi e ha un fratello gemello, oltre a due sorelle minori. Ha cominciato ad immergersi nel mondo di TikTok già quando era 14enne e conta la bellezza di circa 900mila follower. Al momento lei sarebbe fidanzata con il collega influencer Christian Daloi.