Grande attesa per la puntata del GF Vip 7 di stasera, in nomination sono finiti Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Giaele De Donà e Attilio Romita. I concorrenti dovranno iniziare a prendere dimestichezza con il pensiero di poter varcare la porta rossa del reality show prima del gong che decreterà il nome del vincitore. Un rischio che tutti hanno ben presente fin dall’inizio del gioco. E come accade di consueto, via libera dunque al sondaggio che prevede il nome del concorrente che uscirà da ‘sconfitto’.



Secondo un sondaggio di Novella 2000 ad uscire sarà Charlie. Ma a tenere banco è il rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Giaele ha infatti spiazzato tutti raccontando a Micol Incorvaia che “Antonino non mi rivolge la parola”. Il motivo? Per Giaele un mistero mentre per Micol andrebbe ricercato nel periodo complicato che Antonino sta vivendo.

GF Vip 7, gelo tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà



Come è normale le parole di Giaele hanno scatenato i commenti, non tutti buoni. Scrive un’utente: “Giaele ma pensa a tuo marito per favore ridicolo forse meglio che esco, ma si sì è dimenticata del marito parla di Antonino se sta male lui sto male anch’io, ma falla finita e vai a casa e pensa a tuo marito”. E c’è chi non si ferma e rincara la dose.



“Queste donne RIDICOLE a gravitare attorno a lui e farlo passare sempre per carnefice quando si fa gli affari suoi e cerca di scappar disperatamente da tutte queste psicopatiche in cerca di visibilità!! Sono da buttare fuori tutte!! Nell’ordine ANTONELLA da ricoverare in un centro psichiatrico pericolosa per il benessere psicologico di edoardo”.



“GIAELE che é una falsa e ha un cervello grosso come una nocciolina e ORIANA che sta giocando a fare la vittima per avere visibilità ed è pesante”. La nuova settimana è iniziata insomma con il botto ed è molto probabile che stasera ci sarà un confronto tra i concorrenti.