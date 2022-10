GF Vip 7 senza pace, Alfonso Signorini costretto ad entrare virtualmente nella casa: contro ogni regola infatti si è messo in contatto con gli inquilini della casa nel pomeriggio di oggi. Sono giornata molto complicate queste per il programma che, dal suo esordio, ha avuto non pochi problemi. Ad agitare le ultime ore è stata Elenoire Ferruzzi che ha sbottato dopo essere stata a lungo in confessionale sbraitando con tutti. “Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero”.



Il motivo è stato un ennesimo rifiuto o, almeno, percepito così da parte sua. Le cose per la showgirl sarebbero precipitate dove aver ascoltato Daniele Del Moro che ha ribadito di considerala solo un’amica. Eleonoire è infatti convinta di tutt’altro: “Noi passiamo in questo modo per questi soggetti. Luca ha usato la scusa del fidanzamento, questo che caata tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta”. “Non venisse a parlarmi perché gli tiro uno schiaffo, anche a costo di andare via.

Leggi anche: Elenoire supera il limite con Nikita. L’orrore nel confessionale del GF Vip 7





GF Vip 7, Alfonso Signorini interviene per calmare Elenoire Ferruzzi

Ho travisato io? Come sempre, ho travisato io allora, ma vaffalo”. La permeanza della Ferruzzi è, per il momento, in bilico. Sia per le sue intenzioni future davanti all’ennesima delusione sia per i gesti e gli atteggiamenti contro Nikita ben oltre il bullismo. Contro Elenoire ha usato parole molto dure, anche troppo dure, Eva Grimaldi.

In un post pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip su Giaele e Antonino, qualcuno ha scritto molti commenti e critiche sul comportamento inaccettabile dell’icona LGBT. Un utente chiede se hanno intenzione di prendere provvedimenti contro la concorrente e poco sotto si legge la risposta di Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi.

“Che schifo. Un uomo di Mrda! Elenoire”, ha scritto l’attrice, diventata una paladina dei diritti lgbt dopo il coming out sulla relazione con Imma Battaglia. Proprio Elenoire poi avrebbe spinto (la notizia non è stata ufficializzata, si tratta di rumor) Alfonso Signorini a parlare in collegamento con la Ferruzzi per fermare l’ennesimo ritiro della settima edizione.

“Fate schifo, vergogna”. Elenoire e Pamela, al GF Vip 7 brutto gesto contro Nikita