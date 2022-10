Brutto gesto contro Nikita al GF Vip. Durante la puntata in diretta andata in onda lunedì 24 ottobre, la concorrente è stata protagonista della linea della vita trovando il coraggio di confidarsi con Alfonso Signorini e rivivere il suo passato prima dell’inaspettata sorpresa del fratello Raffaele e della sorella Jessica.

“Sono cresciuta con la Bibbia davanti e andavo in giro per le case a predicare la parola di Dio – ha detto Nikita, cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova – Già a sei anni sentivo dentro che qualcosa non andava, non mi piaceva l’idea di riconoscere un’unica religione e contemporaneamente sentir parlare di umiltà. Non potevo stare con i miei compagni di classe oltre l’orario scolastico, non potevo festeggiare i compleanni e le altre festività”.

Brutto gesto contro Nikita al GF Vip 7: Pamela ed Elenoire non l’abbracciano

Prima del brutto gesto contro Nikita delle concorrenti Pamela ed Elenoire, la concorrente ha continuato a raccontare alcuni episodi della sua vita. A sedici anni rifiutò la proposta che l’avrebbe unita in matrimonio con il fidanzato dell’epoca. “Avevamo già organizzato tutto, ma quando è arrivato il momento e ho visto l’anello mi sono rifiutata e da lì è nata la crisi, fino alla decisione di lasciare casa, come già avevano fatto i miei fratelli”, ha spiegato Nikita al GF Vip 7.

Nikita ha quindi deciso di abbandonare la casa, la famiglia e di vivere una vita diversa da quella che avrebbe vissuto se fosse rimasta insieme ai genitori. Nikita ha parlato anche del momento in cui ha pensato al suicidio e della sua nuova vita. Poi ha incontrato i fratelli Jessica e Raffaele e al rientro in giardino quasi tutti i vipponi l’hanno abbracciata calorosamente. Eccetto Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi.

Ovviamente il gesto contro Nikita di Pamela ed Elenoire non è passato inosservato e Alfonso Signorini ha chiesto il perché alle due vippone. Pamela Prati si è giustificata dicendo al conduttore di non stare bene e avere mal di pancia, mentre Elenoire ha detto di non averla abbracciata a causa dei loro trascorsi non proprio felici. “Io non sono ipocrita e non credo farebbe piacere un mio abbraccio in questo momento”, ha spiegato la Ferruzzi, molto criticata dal pubblico a causa del suo comportamento nei confronti di Nikita.