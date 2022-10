Elenoire Ferruzzi, attacco al veleno alla gieffina. Continua l’esperienza degli inquilini nella casa più spiata d’Italia, e con questa anche tanti imperdibili colpi di scena. Ad attirare la luce dei riflettori del GF Vip 7 Eleonoire Ferruzzi che sferra l’attacco verso la gieffina della coalizione ‘avversaria’.

Elenoire Ferruzzi contro Nikita. Inevitabile dentro la casa del GF Vip 7 non dividersi in due fazioni per così dire ‘avversarie’. A capo di una di queste, Nikita, che sembra non riscuotere particolari simpatie tra i compagni di gioco.

Elenoire Ferruzzi contro Nikita: ennesimo attacco al veleno nella casa del GF Vip 7

In particolar modo contro Nikita spesso si sono schierati nomi come quelli di Wilma Goich, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e in parte anche Pamela Prati. Ma al numero uno resta lei, Elenoire Ferruzzi che com’è noto al pubblico non le manda certamente a dire. (“Ecco come vive fuori dal GF Vip”. Elenoire Ferruzzi, la scoperta choc dopo quello che ha detto).

Proprio durante un momento di gioco tra Daniele Dal Moro e Nikita, succede che il gieffino nel fare una tisana calda si sia lievemente ustionato. A quel punto Elenoire Ferruzzi ha avuto la sua grande occasione, quella di sferrare l’ennesimo attacco al veleno contro Nikita.

“Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì”, queste le parole al veleno di Elenoire che non poteva che correre a raccontare tutto a Giaele De Donà: “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella“.

Passa parola che corre veloce in casa arrivando anche ad Edoardo e Antonella: “La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità“, aggiunge Elenoire ancora tutta presa dal raccontare quanto accaduto.

Ma tra le considerazioni della gieffina anche la rivelazione che ha messo la pulce nell’orecchio a molti, sia dentro che fuori dalla casa del GF Vip 7 e che tirerebbe in ballo anche Antonino Spinalbese. Stando ad alcune considerazioni di Elenoire Ferruzzi, pare che a un primo cenno Nikita possa gettarsi tra le braccia dell’ex di Belen Rodriguez.

”C’è Nikita addosso a George? E te pareva, dimmi a chi non è addosso, c’è qualcuno che non si butta addosso? Anche alle porte. A te per adesso no Antonino, ma perché non ha potuto. Altrimenti ce l’avevi già qui adesso“, le parole di Elenoire.