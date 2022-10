Clamorosa scoperta fuori dal GF Vip 7 su Elenoire Ferruzzi. Tutto ciò che avrebbe raccontato nei giorni scorsi sarebbe totalmente inventato, almeno stando ad una fonte che dice di conoscerla molto bene. Soffermandosi con gli altri compagni di avventura, ha svelato dettagli molto interessanti sulla sua dimora, infatti ha svelato di vivere a CityLife, nella città di Milano, all’interno di un’abitazione molto confortevole e decisamente lussuosa. Infatti, ha innanzitutto sottolineato di pagare 2mila euro per le spese del condominio.

Parlando invece della sua esperienza più privata al GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi è stata ad inizio programma rifiutata da Luca Salatino e ora anche da Daniele Dal Moro, il quale ha detto: “Io ti assicuro che i miei gesti non sono mai travisabili, non se la può prendere per determinate cose io più di così non faccio perché non faccio niente, che devo fare vado in un angolino? “Per dirti, sono stato mezz’ora a parlare con Nikita, perché è lei che vuole parlare con me, che faccio la mando via?”. Ma non c’è altro per lui.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi smascherata: “Vive in una casa popolare”

Ma clamorosamente le sue affermazioni sono state smentite categoricamente da una sua vicina di casa, che ha deciso di contattare l’esperta di gossip, Deianira Marzano. Fuori dal GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi ancora non lo sa, ma è stata palesemente smascherata. E quindi sono state confutate negativamente anche queste sue parole: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”.

Inoltre, Elenoire ha pure aggiunto nelle scorse ore stando al sito Today: “Quanto costano le spese condominiali? 2mila euro al mese. La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”. Ma ecco la rivelazione della vicina a Deianira: “Non vive a CityLife, è una bufala. Vive in una zona popolare di Milano, vivo qui e ti assicuro che è vero. L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce e poi lei non fa solo serate”.

Questa la reazione della Marzano: “La Ferruzzi, ma infatti non ci sta nulla di male. Solo che racconta un sacco di frottole. Speriamo che quando esce ridà i soldi alla mia amica, come ha promesso. Da mesi, mesi, mesi”. Staremo a vedere se nella puntata del 20 ottobre Signorini ne parlerà.