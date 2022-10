Elenoire Ferruzzi è una protagonista di questa edizione del GF Vip. In molti soprattutto sui social la conoscono per i suoi commenti taglienti e adesso si sta facendo notare nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore parlando con gli altri coinquilini ha rivelato il motivo per cui Sara Manfuso, che si è ritirata dal gioco, non è in studio durante le dirette. “Lei non è mai stata inquadrata? No non c’era proprio nello studio. Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati in puntata. Fidatevi di me, Ok ve lo dico”.

“A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto. – ha rivelato Elenoire Ferruzzi -Sì, in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque. Le avevano promesso che avrebbe potuto essere tra gli ex gieffini. Quindi è chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata”.

Elenoire Ferruzzi chiamava “c***a” Barbara D’Urso

Elenoire Ferruzzi è nota per il suo carattere esplosivo e per i commenti affilati soprattutto sui social. Se su Twitter si è scagliata contro Sonia Bruganelli (“una c***a presuntuosa e cattiva“) e Soleil Sorge (“una rara bellezza di uomo”), su Facebook ha detto la sua anche su Barbara d’Urso. Nelle ultime ore è tornato virale un video del 2018 riportato dal sito Biccy in cui si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio 5.

Il video è stato girato in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi che con Elenoire Ferruzzi ha più volte collaborato. Un video scanzonato e palesemente ironico girato in macchina nel tragitto fino all’aeroporto. “Ieri sera a vedere Barbara d’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio?“. Immediata la sua risposta: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un ce**o mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”. […] “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”. “Avevo detto ‘mi raccomando non diciamo nulla’ e invece è già partito il circo, molto bene!”, il commento di Matteo Giorgi. (Clicca qui per vedere il video)

A proposito di quello che dice e scrive sui social Elenoire Ferruzzi in questa edizione del GF Vip ha detto: “Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa vecchie. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia”.