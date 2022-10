Elenoire Ferruzzi contro il GF Vip 7. Non si placano le polemiche all’interno del reality show condotto da Alfonso Singnorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il caso Marco Bellavia ha fatto discutere non poco e continua a lasciare strascichi. Sabato scorso il concorrente, allontanato e denigrato a causa dei suoi problemi di fragilità mentale, ha deciso di abbandonare la casa e ovviamente è scoppiato il putiferio.

I social sono insorti contro la maggior parte dei concorrenti, accusati di aver bullizzato e messo alla berlina Marco Bellavia e durante la puntata in diretta del 3 ottobre Alfonso Singorini ha annunciato i provvedimenti contro alcuni dei concorrenti. “Una bruttissima pagina di televisione”, ha detto il conduttore in apertura. Il caso Marco Bellavia al GF Vip 7 si è chiuso con due uscite dal reality show: la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci.

Elenoire Ferruzzi contro il GF Vip 7 e il caso Marco Bellavia

L’ereditiera aveva detto di Bellavia “Si merita di essere bullizzato” e per questo motivo Alfonso Signorini e gli autori hanno voluto mandare un forte messaggio squalificandola dalla gara. L’esperto di moda è stato mandato al televoto flash insieme ad altri tre concorrenti: Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Proprio la Ferruzzi, che aveva detto a Marco Bellavia di andare ”alla neuro deliri” si è molto risentita del trattamento ricevuto dal GF Vip 7.

Secondo la sua versione dei fatti non solo loro quattro avrebbero meritato di finire al televoto per le frasi utilizzare contro il concorrente. E in effetti non ha tutti i torti, visto che, per esempio, Charlie Gnocchi (che si professava grande amico di Bellavia) si è lasciato andare a frasi a dir poco pesanti: “Non me ne frega un ca, vai a fare in c***. Vai a fare in c*** due volte. Basta mi prendi per scemo. Non voglio ascoltarti e guarda altrove non me. Cosa siamo degli psichiatri? Ma allora vai in ospedale. […] Siamo qui per giocare e non per altro, basta io non ti ascolto“.

Elenoire Ferruzzi contro il GF Vip e i provvedimenti presi durante la puntata del 3 ottobre. Non solo lei e gli altri tre vip finiti al televoto, anche Wilma Goich non è stata per niente leggera con i commenti: “Tu la depressione ce l’hai perenne! […] Il problema è che sei proprio tu, la causa dei tuoi mali“. E Carolina Marconi che gli ha dato del patetico. Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro il GF Vip 7 perché a sui dire i 4 finiti al televoto non erano gli unici colpevoli. Parlando con Patrizia Rossetti, la vippona ha detto: “Giovanni, Gegia, io e te. Anche altri hanno detto cose contro di lui, però hanno preso le nostre“.