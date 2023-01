Nel corso della diretta del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha fatto un annuncio importantissimo e atteso ormai da tempo. Infatti, da giorni circolava con insistenza questa notizia che attendeva solamente delle conferme ufficiali. E sono arrivate nella serata di lunedì 30 gennaio, quando il conduttore televisivo si è rivolto verso le telecamere comunicando la grandiosa novità. I telespettatori ne sono felicissimi, mentre la concorrenza certamente non sarà totalmente soddisfatta da questa decisione presa.

Il GF Vip 7 si prepara ad un nuovo cambiamento, come spiegato da Alfonso Signorini al pubblico che ha seguito l’ultimo appuntamento nelle scorse ore. Intanto, entrando nel dettaglio delle dinamiche interne alla casa, durante la notte appena trascorsa Antonino Spinalbese ha commesso un errore quasi imperdonabile. Invece di dire il nome di Giaele De Donà, si è confuso e ha nominato Belen Rodriguez. Ha anche tappato la sua bocca con le mani, ma tutti avevano ormai ascoltato le sue parole.

GF Vip 7, Alfonso Signorini fa l’annuncio bomba

Non era una cosa inaspettata, ma sentirlo dalla bocca del presentatore ha dato ai telespettatori un’ulteriore rassicurazione e certezza. Il GF Vip 7 di Alfonso Signorini ha in serbo un’imminente novità, decisa dai vertici di Mediaset. C’è necessità di contrastare in maniera molto vigorosa la concorrenza rappresentata dalla Rai e soprattutto dal Festival di Sanremo, che prenderà il via con Amadeus il prossimo 7 febbraio. E il Biscione ha fatto una scelta ben differente, rispetto a quanto accadeva di solito negli anni passati.

Questo l’annuncio top di Signorini, parlando col pubblico del reality show: “Dalla prossima settimana torniamo con il doppio appuntamento tutti i lunedì e tutti i giovedì, fino alla fine”. Quindi, ci sarà la doppia puntata settimanale come succedeva precedentemente. E anche nella settimana di Sanremo 2023 avremo questa novità. Quindi, la speranza di Mediaset è che il GF Vip 7 nonché C’è posta per te di Maria De Filippi il sabato sera possano tenere testa ad Amadeus, impegnato con la kermesse musicale.

Intanto, durante la diretta del GF Vip 7 del 30 gennaio, Alfonso Signorini ha smentito Sonia Bruganelli: “Non sono assolutamente d’accordo. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?”. Sonia davanti a queste parole è rimasta in silenzio.