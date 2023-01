GF Vip 7, Sonia Bruganelli a Alfonso Signorini ai ferri corti: durante la puntata di ieri (e per la prima volta in questa edizione) conduttore e opinionista sono arrivati allo scontro. Motivo? Il dibattito che si è innescato intorno a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, protagonisti di un infinito tira e molla in studio. L’attacco di Sonia è stato bruciante, convinta che lui non ami Antonella ha dato la sua personale visione dei fatti.



“Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l’attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all’interno di quella casa ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l’hai”.

GF Vip7, Alfonso Signorini zittisce Sonia Bruganelli in diretta: la reazione social



Parole che sono state sommerse dai buu in studio e spinto Alfonso Signorini a intervenire: “Non sono assolutamente d’accordo. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?”. Sonia davanti a queste parole è rimasta in silenzio.



Duri i commenti sui social, alcuni dei quali decisamente censurabili per toni e contenuti: “Sonia vai a casa e non uscire più che sei lo schifo dell essere umano ! Penso che la merda abbia più luce e bellezza di te schifo ! Vai a baciare i piedi a tuo marito che con questa cattiveria che hai nella vita non avresti combinato NIENTE! Qui ci voleva un Alessia Marcuzzi o una ilary che l’avrebbero umiliata come si deve, altro che Alfonso che mi sembra un tonto senza palle”.



E ancora: “Comunque ripigliatevi se pensate che si possano legittimare gli schiaffetti durante una discussione e farli passare come una cosa da poco conto solo perché non sono stati forti: il punto è il gesto e ciò che sta dietro, ma dove vivete? A prescindere che sia coinvolta Antonella (che può non piacere, per carità), ma legittimare queste cose soprattutto in un programma in diretta solo perché sono state fatte a un personaggio che non vi piace è da folli”.