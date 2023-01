Ancora tensione nella casa del GF Vip 7, stavolta è Edoardo Tavassi ad alzare la voce: ce l’ha con Nikita, il regalino che l’influencer ha lasciato in confessionale non lo ha proprio gradita. Nikita che dovrebbe riuscire a superare il televoto di stasera. Secondo le varie votazioni sui social e vari siti, sembra essere intorno al 43% delle preferenze. Poco sotto troviamo Oriana Marzoli che di media è intorno al 39% delle votazioni come favorita.



Chi ha la peggio quindi è George Ciupilan che non raramente riesce a superare il 15-16% delle preferenze. È lui quindi quello che rischia di più, lunedì 30 gennaio 2023. In tanti, in queste ore, si stanno spendendo per cercare di salvarlo. C’è per esempio l’appello di “Er Gennaro”, volto notissimo di TikTok e amico di Ciupilan, ma anche lo zampino di un Tg romeno che sembra abbia fatto un appello per salvare George al televoto.

GF Vip 7, Tavassi contro Nikita: ha sporcato il confessionale



Nikita è stata anche al centro delle discussioni per alcune frasi della madre che attacca la famiglia di Luca Onestini e la produzione responsabili di non aver tutelato abbastanza la figlia dopo quanto successo nel corso della passata puntata. L’attacco della signora Sabrina è stato netto. Netto come il commento di Edoardo quando ha fatto notare alla modella triestina di aver dimenticato gli occhiali da sole e un torsolo di mela in confessionale.



Un utente, su Twitter, ha commento lo screzio tra i due concorrenti: “La vipera ha finito di recitare. Finalmente sta uscendo fuori Nikita, è perfida”. E ancora: “Stamattina hanno gridato agli incorvassi. Gli hanno detto di stare attenti ad Attilio e Nikita caro gf la gente segue con le clip ben studiate manovrate le dinamiche e distorcete la verità”.



“Fate vedere Nikita che parla della vita privata di Antonino così vediamo se il signorino denunzia pure lei, fate vedere nichita che dice ad Antonella che Oriana li vuole fare lasciare, istigazione all’odio si chiama dalle mie parti. Alla fatina stanno spuntando le corna da diavoletto”.