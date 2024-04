L’Isola dei Famosi è iniziata da poco tempo, ma per Joe Bastianich la situazione potrebbe diventare già troppo seria e pericolosa. Infatti, il concorrente è stato beccato mentre era intento a fare qualcosa che proprio non è piaciuto al pubblico. Quindi, vorrebbero già mandarlo via per sempre dall’Honduras ed evitare che possa continuare questa sua esperienza.

Certamente all’Isola dei Famosi il nome di Joe Bastianich è uno dei più illustri ed è sempre stato dato tra i favoriti alla vittoria finale. Eppure le cose potrebbero cambiare improvvisamente, infatti i telespettatori si sono infuriati e hanno denunciato la cosa sui social network. In particolare su X è apparsa una segnalazione proprio sul suo percorso.

Isola dei Famosi, attacco contro Joe Bastianich: “Fuori ora”

Dunque, finora ciò che sta proponendo all’Isola dei Famosi non sta convincendo una parte del pubblico. Joe Bastianich non sembra essere poi così attivo, infatti è arrivata un’accusa pesante ed è stato tirato in ballo anche un ex naufrago, che gli assomiglierebbe tantissimo nel suo modo di agire in Honduras. Chissà se l’imprenditore farà ricredere anche i più scettici.

Un’utente su X ha invocato l’eliminazione di Joe Bastianich dall’Isola: “Bastianich, gli è venuto la sindrome Cecchi Paone. Dorme sempre, non fa un cacchio. Dovremmo farlo uscire il prima possibile“. Quindi, i prossimi televoti potrebbero essere problematici per il naufrago, che rischia di andarsene prematuramente dal programma di Canale 5.

@IsolaDeiFamosi bastianich …GLI e VENUTO la SINDROME cecchi PAONE…DORME sempre non fa un CACCHIO. Dovremmo FARLO USCIRE il PRIMA POSSIBILE. — Elena Fiale (@FialeElena) April 13, 2024

Trattandosi di giudizi personali, ci sarà sicuramente qualcun altro che ha invece un pensiero diverso e che potrebbe invece supportare fino alla fine Joe Bastianich.