Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Questo potrebbe essere il destino di una concorrente dell’ultima edizione del programma di Alfonso Signorini, infatti lei stessa ha confermato questa ipotesi. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Vladimir Luxuria, che sarebbe ben lieta di accoglierla nel reality, pronta per farle iniziare l’avventura in Honduras.

Per questa ex protagonista del Grande Fratello sarebbe il terzo reality consecutivo a cui partecipare, se dovesse esserci la firma definitiva con l’Isola dei Famosi. Diventerebbe una concorrente da tenere d’occhio, che potrebbe anche essere una delle favorite al successo. Ha deciso di rilasciare un’intervista, nella quale è stata sollecitata su questo tema e ha risposto immediatamente.

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi: chi è questa concorrente

Interpellata da SuperGuidaTv, l’ex volto del Grande Fratello oltre a soffermarsi sull’Isola dei Famosi e sulla possibilità di sbarcare in veste di concorrente, ha anche spiegato che non sarebbe da escludere nemmeno diventare opinionista: “Per fare l’opinionista bisogna essere pungenti. Non ci ho mai pensato, ma lo prenderei in considerazione. Non pensavo nemmeno di fare mai il Grande Fratello e Temptation Island e invece alla fine li ho fatti e sono contenta che sia andata così”.

Stiamo parlando di Greta Rossetti, che potrebbe diventare naufraga: “Per il momento non ho ricevuto nessuna proposta. Il mio sogno è di fare la presentatrice di un programma sportivo a bordo campo, spero di riuscire a realizzarlo. L’Isola dei Famosi perché no? Sono tutte esperienze che ti fanno mettere in gioco e che ti permettono di crescere. Se non avessi fatto il Grande Fratello non sarei la donna che sono”.

Vedremo se già nel corso di questa edizione Greta sarà contattata dalla produzione dell’Isola oppure se questo suo desiderio dovrà essere ormai rimandato all’anno prossimo.