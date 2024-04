Isola dei Famosi, primo clamoroso scontro tra i naufraghi. Fin dalle prime puntate si è creata una frattura tra i nip, le persone comuni, e i vip, gente dello spettacolo e personaggi famosi. E non stiamo parlando delle critiche e degli attacchi ricevuti dal poeta Pietro Fanelli. Il naufrago si è subito isolato dal resto del gruppo, rifiutandosi di aiutare gli altri nelle attività per la sopravvivenza.

Tuttavia quando è crollato Peppe Di Napoli lo ha rincuorato e quell’astio che si era creato precedentemente è stato messo da parte. Potrebbe essere l’inizio di una nuova fase sia per il poeta che per gli altri. Tuttavia c’è un’altra questione che riguarda i nip e i vip. Era stato proprio Pietro Fanelli ad affermare di non essere “per niente emozionato all’idea di incontrarli (i vip, ndr), saranno mica famosi questi qui! Cioè c’è Edoardo Stoppa, quello di Striscia la Notizia. Non è certo Michael Jackson!“. Ora i nip e i vip si sono incontrati e sono scoccate le scintille.

Matilde Brandi ‘sbrocca’ a Peppe Di Napoli: “Che problemi hai?”

Durante la puntata di giovedì 11 aprile i nip e i vip si sono incontrati e subito questi ultimi hanno chiesto il perché di certi attacchi nei loro confronti. In particolare è stata Matilde Brandi che se l’è presa con Peppe Di Napoli e tra i due è nata subito una discussione dai toni piuttosto accesi.

“Che problemi hai?” ha sbottato Matilde Brandi. E Peppe Di Napoli le ha risposto: “Ti arrabbi sempre, anche ora sei nervosa. Devi stare più calma“. Tuttavia non tutti la pensano allo stesso modo. Samuel Peron, ad esempio, pensa che alla fine l’unione faccia la forza: “Se hanno delle doti fanno comodo – ha chiarito il ballerino – Ci stiamo dando tutti da fare per mettere da parte il fuoco. Senza fuoco non possiamo cuocere il riso”.

“Se devono stare dentro al gruppo – ha aggiunto Joe Bastianich che si sta imponendo come uno dei naufraghi di maggior temperamento – entrano in una società già formata. Ci sono delle regole da rispettare. Possono essere quattro persone utili”. Poi è arrivata la stoccata di Sonia Bruganelli: “Io darei un consiglio ai vip: lasciate ogni ego da parte. In questo momento si annulla tutto e siete tutti uguali”.

