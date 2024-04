Nella serata di giovedì 11 aprile è andata in scena la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Tra le varie vicende che hanno tenuto banco anche ciò che è successo tra la conduttrice Vladimir Luxuria e l’inviata Elenoire Casalegno, che ha lasciato tutti basiti. Ma nel corso dell’appuntamento televisivo è stato annunciato anche il ritiro della concorrente Francesca Bergesio per un infortunio al ginocchio.

E all’Isola dei Famosi si è insinuato pure il Covid, infatti sono stati contagiati Aras Senol e Greta Zuccarello, i quali fortunatamente non hanno finora accusato sintomi. Tornando a Vladimir Luxuria e Elenoire Casalegno, improvvisamente si sono vissuti dei momenti di tensione quando l’inviata dall’Honduras ha chiesto di intervenire e si è rivolta verso la presentatrice.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Elenoire Casalegno: cosa è successo

In rete, in particolare sul social network X, è stato tirato fuori uno stralcio dell’Isola dei Famosi nel momento in cui c’è stato questo scambio di battute tra Vladimir Luxuria e Elenoire Casalegno. Quest’ultima ha esclamato, rivolgendosi alla conduttrice: “Fossi in te domanderei a Joe (Bastianich n.d.r.) perché è alquanto perplesso“. Ma lei ha replicato a tono.

Vladimir ha quindi affermato davanti a Elenoire e al pubblico: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Ciao Elenoire“. La pagina X Trashtvstellare ha commentato: “Ma questo momento tra Vladimir e Elenoire!?”. Anche se in molti hanno pensato che sia stato uno sketch, quindi non ci sarebbero veramente delle tensioni tra le due donne.

In molti tra gli utenti hanno comunque puntato il dito contro Vladimir, ritenendo che stia cercando di imitare un po’ troppo Ilary Blasi quando si bacchettava per gioco con l’inviato Alvin.