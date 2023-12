“Fuori prima della finale”. Terremoto a Ballando con le stelle, clamoroso addio: “Lo annuncia stasera”

Terremoto improvviso a Ballando con le stelle. Un protagonista ha deciso di lasciare la trasmissione di Milly Carlucci. La conduttrice è stata sicuramente informata dell’accaduto, visto che a quanto pare la comunicazione ufficiale avverrà in diretta televisiva nel corso della finale, prevista sabato 23 dicembre. E ovviamente i telespettatori si commuoveranno.

Una situazione inaspettata, infatti nessuno aveva immaginato che ci fossero questi presupposti a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle, che decreterà il vincitore di questa edizione dopo settimane di dura battaglia in pista. Questo protagonista è pronto a lasciare e certamente il programma perderà uno dei pezzi più pregiati in assoluto. Ma sicuramente sarà detto qualcosa in più nelle prossime ore.

Ballando con le stelle, un protagonista pronto a lasciare: “Stasera lo dirà a tutti”

A dare la notizia clamorosa in anteprima su Ballando con le stelle è stato il giornalista Davide Maggio, che l’ha riportata sia sul suo profilo X che sul suo sito. E pensare che questo protagonista prossimo a lasciare la trasmissione di Rai1 lavorava qui da ben 18 anni, ovvero da quando era iniziata la seconda edizione. E ora, dopo quasi un ventennio, è al passo di addio.

A dire addio sarà il ballerino Samuel Peron, come scritto da Davide Maggio: “Stasera Samuel Peron darà l’addio a Ballando con le stelle”. Nessuna ulteriore precisazione sui motivi che lo avrebbero spinto a scegliere questa strada. Probabilmente ci sarà voglia di provare nuove esperienze professionali, anche se si ipotizza che possa ugualmente restare alla corte di Milly in qualche altro programma.

E Peron potrebbe concludere col botto questa sua avventura a Ballando, infatti lui e la concorrente Simona Ventura sono dati come vincitori dopo gli ultimi sondaggi. Samuel è stato già il vincitore quest’anno de Il cantante mascherato 4 e sarebbe ora pronto al bis.