Stavolta saremmo davvero vicini alla svolta in tv. Myrta Merlino potrebbe lasciare Pomeriggio Cinque e al suo posto Pier Silvio Berlusconi avrebbe individuato una delle conduttrici più emergenti di Mediaset. Dopo aver fatto tanta gavetta e aver condotto anche trasmissioni importanti, sarebbe ad un passo da svoltare completamente nell’ambito lavorativo.

A rivelare tutto è stato il sito TvBlog, infatti Myrta Merlino non sarebbe affatto al sicuro e Pomeriggio Cinque potrebbe perderlo dopo appena un anno di conduzione. Gli ascolti non l’hanno premiata a dovere, quindi sostituire Barbara D’Urso non sarebbe stato un successo totale. E ora per lei si preannunciano variazioni significative per quanto riguarda la sua esperienza a Mediaset.

Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque? Si parla di un’altra conduttrice al suo posto

Ovviamente ciò che manca è il comunicato ufficiale del Biscione, quindi non possiamo dare per certa questa notizia su Myrta Merlino e il presunto defenestrazione da Pomeriggio Cinque. Ma c’è una collega della giornalista che settimana dopo settimana ha raccolto consensi e ora Pier Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato a darle l’occasione della sua vita.

TvBlog ha scritto che Myrta Merlino dovrebbe lasciare spazio nella stagione 2024-2025 di Pomeriggio Cinque alla conduttrice Simona Branchetti. Quest’ultima ha presentato Morning News e anche proprio la trasmissione di Myrta nel 2021-2022, quando sostituì per un certo periodo Barbara D’Urso. Ma per l’ex giornalista di La7 non è previsto l’allontanamento da Mediaset.

Sempre secondo TvBlog, Myrta Merlino si sposterebbe su Rete 4, dove presenterebbe un talk show da trasmettere in prima serata. Non resta che aspettare i prossimi mesi per avere maggiori notizie.